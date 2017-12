Odmietnuté ženy znižujú svoje nároky na mužov

Ak sa žena necíti atraktívne, hľadá si menej atraktívneho partnera.

14. aug 2017 o 13:37 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak ženu niekto odmietne, dá jej najavo, že nie je vhodná partnerka, sama sa za takú začne považovať. Zníži preto svoje nároky na budúceho partnera.

Odmietnutej žene bude menej vadiť ak sa muž o seba nestará, ak je menej atraktívny ale aj to, ak nemajú spoločné záujmy.

Naznačuje to nedávny výskum z časopisu Personality and Individual Differences na 66 ženách, ktoré si založili účet vo falošnej zoznamke.

Nemusel byť kultivovaný

Ženy rozdelili do troch skupín. Jednej skupine povedali, že každý muž, ktorý videl ich profil, ich odmietol.

Ďalšie ženy sa dozvedeli, že muži ich profil hodnotili vysoko pozitívne. Posledná skupina nedostala žiadnu spätnú väzbu.

V skutočnosti však ženy nikto nehodnotil, vedci si hodnotenie vymysleli.

"Zistili sme, že ženy, ktoré si mysleli, že boli odmietnuté, boli menej vyberavé, čo sa týka želaných vlastností u hypotetického romantického partnera," povedala pre web PsyPost autorka štúdie Lisa Wellingová z univerzity v americkom Oaklande.

Ženy sa po odmietnutí najmenej zaujímali o to, či by ich potenciálny partner bol kultivovaný. Omnoho menej si potrpeli aj na to, či bol muž atraktívny, spoločenský, príjemný či finančne zabezpečený.

Partnerský sociometer

Ženy, ktoré dostali pozitívnu spätnú väzbu si naopak neskôr chceli vyberať mužov, ktorí mali maskulínnejší a atraktívnejší výraz v tvári.

Celý tento efekt sa nazýva partnerský sociometer.

"Spätná väzba, ktorú dostávame vo svete zoznamovania, má priamy a rýchly vplyv na kvalitu, ktorú očakávame od našich potenciálnych partnerov," vysvetľuje Wellingová.

"Ak spätná väzba naznačuje, že máme vysokú kvalitu, očakávame, že naši partneri budú rovnako dobrí, ale ak spätná väzba naznačuje, že nie sme až takí žiadúci, uspokojíme sa aj s tým málom, ktoré dokážeme získať."

Wellingová nakoniec dobrovoľníčkam povedala, že ich nikto nehodnotil naozaj, aby nenaštrbila ich sebahodnotenie. V budúcnosti chce rovnaký výskum robiť aj na mužoch a bližšie skúmať partnerský sociometer.

