Mobily môžu fungovať aj bez batérie, ak vám stačí len telefonovanie

Ak treba volať o pomoc, vybitá batéria nemá byť bariérou pre uskutočnenie spojenia.

10. aug 2017 o 11:28 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Batéria nemusí byť kľúčovým prvkom mobilu, ak vás zaujíma iba telefonovanie.

Tvrdí to skupina vedcov z Washingtonskej univerzity, ktorá predviedla prototyp novej komunikačnej technológie. Tá pre napájanie zariadenia využíva energiu získanú z elektromagnetického šumu.

Televízne vysielanie, WiFi prevádzka, signál mobilných operátorov a množstvo ďalších rádiových vĺn podľa konštruktérov skrývajú dostatok potenciálu na to, aby z nich bolo možné získať dostatok energie na komunikáciu.

Znamená to, že antény zachytia signál a ten vo forme energie použijú pre napájanie čipov.

Prototyp podľa agentúry Reuters vyžaduje slúchadlá a je určený pre jednosmernú komunikáciu, takže vždy keď sa príjem zmení na vysielanie, potrebné je kliknúť na tlačidlo.

V priebehu deviatich mesiacov by však chceli mať všetko vyladené do podoby, ktorá by mohla s podporou partnerov vkročiť na komerčný trh.

Budúcnosť svojho výskumu vidia v špeciálnom režime mobilov, ktoré budú fungovať aj po tom, čo sa ich batéria vybije.

Jednoduchý displej, tlačidlá, malý solárny panel a modul pre zber energie z rádiového šumu majú byť zázemím, ktoré je schopné privolať záchranárov či známych s ktorými sa treba nutne spojiť.

Z mobilov sa stali v priebehu posledných rokov vreckové počítače s obrovskými nárokmi na výkon a spotrebu energie.

Vo chvíli, keď prídu o zásobu energie, stávajú sa nefunkčnými. Nový prístup by mal pomôcť v tom, aby si zachovali aspoň to najdôležitejšie - možnosť telefonovania.