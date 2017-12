Ukázali, ako sa zrýchľuje globálne otepľovanie

Priemerná teplota viacerých krajín bola o dva stupne vyššia než v 50. až 80 rokoch.

9. aug 2017 o 14:41 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Chladnejšie roky sa takmer nevyskytujú, jednotlivé teplotné výkyvy sú čoraz väčšie a otepľovanie sa neobmedzuje na jedno miesto, ale je globálne.

Naznačuje to animácia nezávislej organizácie Climate Central, ktorá zobrazuje vývoj teplôt vo viac ako sto krajinách sveta od roku 1900 po dnešok.

Animácia využíva údaje z NASA a zobrazuje priemerné ročné teploty pre jednotlivé krajiny Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a Oceánie.

video //www.youtube.com/embed/K4Ra2HR27pQ

Čoraz viac stupňov

Každú krajinu reprezentuje pás, ktorý rytmickým pulzovaním zobrazuje jednotlivé teplotné výkyvy. Teploty pre Slovensko nájdete vľavo.

Z animácie je jasné, že globálne otepľovanie sa zrýchľuje. Jednotlivé pásy sa čoraz viac vzďaľujú od stredu. Kým ešte od 50. do 80. rokov minulého storočia sa teploty až na občasné výkyvy pohybovali v oblasti okolo 0 stupňov, od roku 2000 má čoraz viac krajín vyššiu teplotu - o jeden stupeň.

Navyše, priemerné globálne teploty v roku 2016 prelomili rekordné hodnoty už tretí rok za sebou. Priemerná teplota viacerých krajín bola o 2 stupne Celzia vyššia než v 50. až 80. rokoch.

Takmer beznádejné

Za povšimnutie stojí aj krivka vývoja globálnej teploty v pravom hornom rohu, ktorá má prudkú stúpajúcu tendenciu.

Práve prekročenie hranice oteplenia o dva stupne by podľa odborníkov znamenalo nezvratné zmeny. Výsledkom bude vyhynutie biologických druhov, prispôsobiť sa teplejšej klíme bude čoraz náročnejšie aj pre človeka. Niektoré ostrovné štáty by pohltilo more, koralové útesy by vymreli.

Vedci sú však skeptickí, že ľudstvo dokáže zabrániť nezvratným klimatickým zmenám. Pravdepodobnosť takéhoto úspechu odhadujú len päť percent.

