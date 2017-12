Ako matky ničia postavenie svojich detí na Facebooku

Vaša mama dokáže popliesť algoritmus Facebooku, ako tomu predísť.

9. aug 2017 o 14:30 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Facebook vie, že máte v priateľoch mamu - a zhoršuje preto viditeľnosť vašich statusov a príspevkov na sociálnej sieti.

Ak vám mama lajkuje všetko, čo uverejníte, Facebook si začne myslieť, že ide o rodinný príspevok. Algoritmus sa upraví a príspevok sa ukáže už iba členom vašej rodiny. Všimol si to inžinier Chris Aldrich. Problém nazval mamičkovský Facebook algoritmus.

"Bolo by to v poriadku, keby skutočný obsah zodpovedal tomu, čo v ňom predpovedá Facebook. Ale v 99 percentách prípadov to tak nie je," vysvetľuje na svojom blogu Boffo Socko Chris Aldrich.

"Zvyčajne uverejňujem veci o matematike, vede a iných technických témach. Málokedy uverejňujem veľmi osobné veci, ktoré môžu byť zaujímavé pre mojich blízkych členov rodiny."

Aby ste problému s algoritmom predchádzali, najjednoduchšie by bolo odstrániť si z priateľov mamu. Menej dramatické riešenie však ukázal Aldrich.

Pri každom uverejnení si môžete nastaviť publikum pre daný status. Zo začiatku môžete súkromie nastaviť na "Verejne okrem..." alebo "Priatelia okrem..." a vylúčiť z okruhu vašu mamu.

Keď príspevok nazbiera dostatočný počet "Páči sa mi" a dostane sa k ľuďom, ku ktorým sa dostať mal, môžete ho sprístupniť aj mame, ktorá vám ho určite okamžite lajkne.