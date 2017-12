Za peniaze ukáže viac príspevkov. Twitter zavádza predplatné

Služba bude stáť 99 dolárov.

8. aug 2017 o 13:19 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Jej úlohou je zviditeľniť príspevky bez toho, aby bolo potrebné vytvárať pre ne reklamnú kampaň. Novú službu za 99 dolárové predplatné ponúka v testovacej prevádzke Twitter .

Algoritmy, ktoré pri výbere rozhodujú o tom čo sa ľuďom zobrazí a čo nie budú uprednostňovať príspevky z týchto účtov pred ostatnými.

Hoci služba zatiaľ nemá presný názov a analytici si nie sú istí jej dopadom na sociálnu sieť, k dispozícii je 30 dňový bezplatný test s následným spoplatnením .

Nástroj sa nechce zameriavať na celebrity ani veľké podniky, ktoré používajú niektoré z marketingových nástrojov, ktoré firma dlhodobo ponúka. Cieľom sú skôr malé a stredne veľké podniky a organizácie, ktoré nemajú dostatok zdrojov na to, aby si svoje kampane riadili a obslúžili.

Je to, ako by používateľský účet dostal značku priority. Tá rozhodne pri triediacich algoritmoch vždy o tom, že ak existuje možnosť voľby, do popredia sa pri triedení dostane príspevok s takouto značkou.

Sociálne siete nikdy nezobrazujú kompletný obsah, pretože by sa svojim objemom stal nečitateľný. Pre zobrazenie zostavujú vždy iba výber, pri ktorom očakávajú najviac záujmu alebo predaného reklamného priestoru.