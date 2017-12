Mobily sa musia zmeniť. Čítanie a písanie nie je pre každého

Vymeniť slová za obrázky nestačí. Zmeniť sa musia služby aj používateľské rozhranie.

8. aug 2017 o 12:44 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak chcú technologické firmy získať ďalšie masy používateľov, budú musieť zmeniť svoju stratégiu. Čítanie a písanie totiž nie je na ekonomicky slabých trhoch samozrejmosťou.

Jasnú cestu ukazujú indickí používatelia, ktorí už teraz podľa magazínu Fox News používajú úskoky na to, aby sa pomocou bezplatného WiFi na železniciach spojili so svojimi blízkymi. Obrázky, fotografie, hlasové správy, diktovanie textu či služby pre hlasové čítanie správ sú cestou, ktoré pomáhajú do sveta technológií preniknúť.

Google už dávnejšie zaregistroval, že po prvej miliarde používateľov prichádza nová skupina ľudí, ktorí sa od tých ostatných výrazne líšia. Budú potrebovať novátorský prístup k netradičným používateľským rozhraním, aby dokázali bariéru gramotnosti prekonať.

Aby však technológie pre hlasový prevod textu fungovali, potrebný je výkonnejší hardvér. Ten však nemusí spadať do kategórie cenovo dostupných zariadení. Presunúť funkcie do cloudu tiež nie je jednoduché - bariérou je slabá konektivita na nových trhoch.

Dá sa preto očakávať, že na trh sa môžu svojou šikovnosťou dostať nové firmy, ktorým sa so znalosťou miestnych pomerov a zvykov podarí pripraviť technológiu, ktorá by problém riešila. Nedá sa očakávať, že ľudia bez znalosti abecedy zvládnu ťukanie do virtuálnej klávesnice na displeji.

Google a Facebook o nové trhy dlhodobo intenzívne bojujú. Chcú si udržať svoj rast a zabrániť tomu, aby v nových končinách vyrástol silný konkurent.