Prvé porno môže ovplyvniť, ako muži vnímajú ženy

Výkonný a dominantný pornoherec sa stane vzorom správania.

8. aug 2017 o 9:44 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prvý záujem o dievčatá, sexualitu či tajné pozeranie porna. U chlapcov prichádza približne v trinástich rokoch. Úplne prvé pozeranie porna však môže v chlapcoch zanechať doživotnú stopu.

Vek, v ktorom sa muži prvýkrát stretnú s pornografickým obsahom je totiž silne spojený s ich neskoršími sexistickými postojmi voči ženám.

Ukazujú to zatiaľ nepublikované výsledky výskumu, ktoré prezentovali na každoročnom stretnutí Americkej psychologickej asociácie.

Mať moc nad ženou

"Príroda to zariadila tak, že zrakové podnety, teda aj porno, sú pre muža významné a vzrušujúce. Súvisí to s prvopočiatkami hľadania si vhodnej partnerky," vysvetľuje pre SME Róbert Máthé psychológ so zameraním na psychologickú sexuológiu z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Úplne prvé videné porno môže u mužov spustiť priklonenie k sexistickým maskulínnym postojom - buď majú pocit, že musia ovládať ženy, alebo sa správajú ako plejboji, teda sú sexuálne prelietaví.

Záleží na tom, v akom veku prvé porno videli.

Vedci skúmali 330 študentov vo veku od 17 do 54 rokov. Zistili, že muži videli prvé porno v priemere približne v trinástich rokoch (presne 13,37).