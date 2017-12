Štyri fotoaparáty a biometria. Aký bude Samsung Galaxy S9?

Vynovený displej bude štyrikrát detailnejší ako predošlá verzia.

7. aug 2017 o 12:42 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Na verejnosť začínajú prenikať zo zákulisia prvé informácie o tom, ako by mohol vyzerať Samsung Galaxy S9, ktorý firma chystá pre budúcoročnú sezónu. Vývojári sa novými inováciami budú snažiť naviazať na úspechy, ktorými si súčasný osmičkový rad vybojoval miesto na trhu.

Hneď pre začiatok magazín International Business Times hovorí o štvorici zabudovaných fotoaparátov s 8 a 16 megapixelovými čipmi. Vždy v páre budú optikou zladené tak, aby dokázali spoľahlivo oddeliť objekt v popredí od pozadia. Cieľom je zaistiť nielen ostré snímky, ale pomáhať aj pri zmiešanej realite.

Vynovený displej môže priniesť extrémne detailné rozlíšenie štandardu 4K. Znamená to, že zobrazenie by mohlo priniesť štvornásobný detail v porovnaní so špičkovým displejom, ktorý dnes v 2K rozlíšení 1440x2960 bodov montuje firma do modelu Galaxy S8. To však znamená aj vyššie nároky na výpočtový výkon a energetiku. Firmám sa doposiaľ priveľmi nedarí takéto zobrazenie ponúknuť bez kompromisov.

Biometrické snímanie odtlačkov prstov sa definitívne má premiestniť pod displej samotný. Očakáva sa to aj pri iPhone 8 od Apple, ale aj od všetkých ostatných prémiových smartfónov, ktoré prídu na pulty predajní po ňom. Čipoví výrobcovia avizovali dostupnosť technológie už pred nejakým časom.

Galaxy S9 by pre zvládnutie energetiky mal prísť na pulty predajní s akumulátorom, ktorý sa kapacitou blíži k 4200 mAh. Samsung v poslednom roku investoval nielen do vývoja, ale aj do výroby. Nastavil novú úroveň bezpečnostných štandardov, ktoré kontrolujú do detailu každý akumulátor pred jeho expedíciou.