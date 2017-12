Dnes večer bude kus Mesiaca jasne červený a fotogenický

Červený okraj Mesiaca uvidíte takmer hodinu.

6. aug 2017 o 17:16 Renáta Zelná

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

BRATISLAVA. Keď v pondelok večer vyjde nad Slovenskom Mesiac, budete si môcť vychutnať jeho čiastočné zatmenie.

Vďaka dobrým podmienkam bude pravý dolný okraj Mesiaca jasne červený a mimoriadne fotogenický. Zatmenie si budete môcť vychutnávať takmer hodinu.

Kedy pozorovať zatmenie

V pondelok vyjde Mesiac na východnom Slovensku asi o 19:53 nášho času a na západnom Slovensku o 20:09.

Samotné zatmenie pozostáva z troch fáz, z územia Slovenska budeme vidieť iba poslednú no zároveň aj najkrajšiu časť. Prvou fázou vstúpi Mesiac do polotieňa Zeme o 17:50, o 19:22 začne vstupovať do tieňa Zeme. Posledná, najefektívnejšia fáza, je maximum zatmenia, ktoré by malo podľa Husárika začať o 20:20.

„Vtedy uvidíme zreteľne tmavší, červenší, možno až červenohnedý pravý dolný okraj, ktorý bude kontrastovať s ostatkom disku Mesiaca. Ak nám bude dopriate jasné počasie a minimum oblačnosti nad obzorom, túto fázu si vychutnáme až do 21:18, kedy fáza čiastočného zatmenia skončí,“ hovorí pre SME astronóm Marek Husiarik z Astronomického ústavu SAV.

Schéma čiastočného zatmenia Mesiaca 7. augusta 2017 spolu s časmi vstupu a výstupu Mesiaca z polotieňa a tieňa Zeme. (zdroj: AÚ SAV/MAREK HUSÁRIK)

Kedy bude úplne zatmenie Mesiaca

Maximum zatmenia sa odohrá veľmi nízko nad obzorom, čo ešte viac umocní červený efekt tieňa na povrchu Mesiaca. Celý priebeh zatmenia skončí desať minút pre jedenástou hodinou v noci.

“ Toto zatmenie síce nebude patriť do kategórie efektných, ale určite si ho nenechajme ujsť. „ astronóm Marek Husárik

"Toto zatmenie síce nebude patriť do kategórie efektných, kedy je celý mesačný disk krásne sfarbený do oranžovej až tmavočervenej farby, ale určite si ho nenechajme ujsť," dodáva Astronóm.

Nasledujúce úplne zatmenie Mesiaca bude až 27. júla 2018 a bude najdlhším v tomto storočí. Posledné zatmenie Slnka ste mohli zo Slovenska pozorovať 11. februára 2017. išlo iba o polotieňové zatmenie, kedy bol ukrojený iba vrch disku.