V hlavách máme bunky, ktoré slúžia ako elixír mladosti

Stredovekí alchymisti predpokladali, že elixír mladosti sa musí do tela dostať cez žalúdok. Podľa amerických neurológov je to inak: bunky, ktoré rozhodujú o našom skutočnom veku, si nosíme v hlavách. Do tela prenikajú z malej mozgovej oblasti zvanej hypotalamus, tvorenej iba niekoľkými kubickými centimetrami neurónov.

Štúdia v týždenníku Nature ukázala, že kmeňové bunky uvoľňované do tela hypotalamom udržiavajú v dobrej kondícii celý organizmus a vedia ho ochrániť aj pred starnutím.

Úbytok kmeňových buniek nie je nezvratný, možno ich rýchlo nahradiť. Zatiaľ síce iba myšiam, no rovnaký mechanizmus v princípe funguje aj u ľudí. Vedci už teraz uvažujú o tom, ako ho využiť, a pripravujú prvé klinické skúšky.

"Je to skvelá štúdia," povedal Charles Mobbs z Icahnovej Lekárskej fakulty Mount Sinai v New York City.

Starnú spolu s nami

Telo má k dispozícii vynikajúci vnútorný zdroj regenerácie tkanív a orgánov, ktorým sú kmeňové bunky.

Napríklad v krvi nahrádzajú dosluhujúce červené krvinky, v tenkom čreve sa starajú o obnovu epitelových buniek, ktoré sa už opotrebovali alebo sa odštiepili z klkov.

Bez takejto sústavnej údržby by nemohli dlhodobo správne fungovať ani mnohé iné orgány.

Kmeňové bunky sú biologický zázrak: vedia sa premeniť na inú, špecializovanú telovú bunku, ktorá plní úlohy na určitom mieste. Čím starší organizmus je, tým viac sa stáva náchylnejší na poruchy, lebo kmeňové bunky postupne strácajú schopnosť zásobovať tkanivá novými "špecialistami".

Zastaviť alebo aspoň spomaliť celkové prejavy starnutia tak, že by sa v tele obnovovali zdroje kmeňových buniek, by bola veľmi náročná úloha vzhľadom na mnoho typov týchto buniek.

V novej štúdii prišli vedci z Lekárskej školy Alberta Einsteina v Morris Parku (New York) s oveľa lepším návrhom: aby sme zabrzdili starnutie, netreba sa starať o obnovu všetkých kmeňových buniek v tele, stačí, ak to urobíme v malej časti mozgu zvanej hypotalamus (po slovensky aj podlôžko).

"Počet kmeňových buniek v hypotalame sa časom znižuje, a to urýchľuje starnutie celého organizmu... Vo vysokom veku už z hypotalamu zmiznú prakticky všetky kmeňové bunky," povedal pre Science Alert neuroendokrinológ Dongsheng Cai, vedúci výskumného tímu.