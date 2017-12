Zem raz zažije posledné zatmenie Slnka. Kedy a prečo?

Mesiac sa neustále vzďaľuje od Zeme. Raz už Slnko neprekryje.

2. aug 2017 o 18:09 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Najväčšia astronomická udalosť tohto roka príde približne o tri týždne a väčšina ľudí zo Slovenska ju neuvidí. Museli by za ňou vycestovať do Spojených štátov amerických.

V pondelok 21. augusta nad časťou krajiny nastane úplné zatmenie Slnka, keď Mesiac na oblohe úplne vizuálne prekryje Slnko.

Ak však nevycestujete, z územia Slovenska úplné zatmenie Slnka už počas svojho života neuvidíte a zrejme ho neuvidia ani vaše deti.

A v ďalekej budúcnosti tento úkaz zmizne úplne.

Kedy bude posledné úplne zatmenie Slnka

Pri zatmení Slnka sa najväčšia pozornosť upriamuje práve na našu hviezdu. Najdôležitejšiu rolu v úkaze však hrá Mesiac. Ak by sa nedostal so Slnkom do správnej polohy, zatmenie by neexistovalo.