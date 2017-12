Pozrite si nominácie na najkrajšiu vesmírnu fotku roku 2017

Víťazov súťaže vyhlásia v polovici septembra.

1. aug 2017 o 16:20 Renáta Zelná

Super-Mesiac na Dolomitami, polárna žiara tancujúca nad prístavom Trømso či padajúca hviezda nad Dorsetom, kým sa prizerá Jupiter.

To sú len niektoré z tohtoročných snímok nominovaných na víťazstvo v súťaži Astronomický fotograf roka (Insight Astronomy Photographer of the Year).

Po prvýkrát pritom do súťaže prihlásili aj snímku planéty Urán. Všetky nominované zábery si môžete pozrieť v galérii.

Víťazov v deviatich kategóriách a dvoch špeciálnych víťazov ohlásia vo štvrtok 14. septembra.

Astronomický fotograf roka (Insight Astronomy Photographer of the Year) je najväčšia medzinárodná súťaž Kráľovského observatória v Greenwich.

Každý rok predstavuje fotografie nočnej oblohy a vesmíru od svetovej komunity astrofotografov.