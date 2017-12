Google chce blokovať otravné reklamy, v prehliadačoch skúša nové nastavenia

Avizované plány si ľudia a tvorcovia webov budú môcť vyskúšať skôr, ako sa dostanú do platnosti.

1. aug 2017 o 13:22 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google už niekoľkokrát informoval o tom, že sa chystá od budúceho roka blokovať vo svojich prehliadačoch otravné reklamy, ktoré sú v rozpore s pravidlami inzertnej etikety.

Používatelia, ktorí na svojich mobilných zariadeniach používajú vývojársku verziu prehliadača Chrome, dostupnú pod kódovým označením Canary, si podľa magazínu Digital Trends už môžu vyskúšať, ako to bude celé prebiehať.

Experimentálny kód berie do úvahy pravidlá, ktoré technologické spoločnosti zostavili do kódexu vo svojej odvetvovej organizácii Coalition for Better Ads. Tá sa snaží vymedziť pravidlá pre formát a umiestnenie reklám tak, aby neboli motiváciou pre úplné blokovanie reklamy používateľmi.

Vývojárske firmy majú v pláne obslúžiť všetko vo svojich prehliadačoch, aby znechutení používatelia nesiahali po doplnkových nástrojoch na blokovanie reklamy. Práve tie oberajú o peniaze nielen reklamné siete, ale aj tvorcov obsahu, ktorí nimi čiastočne financujú svoju existenciu.

Pre aktivovanie funkcie má vývojárska verzia prehliadača vo svojich nastaveniach samostatnú položku, ktorá filter aktivuje. Jeho obsah je pevný, nedá sa určiť, na ktorých weboch či reklamách sa použije alebo nie.

Nie je vylúčené, že Google zakomponuje kód do svojich produktov s predstihom s tým, že ho prednastaví ako vypnutý.