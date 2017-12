Vedci skazili oslavy narodenín. Zistili, že torty sú pokryté baktériami

Na ofúkanej torte je 14-krát viac baktérií.

28. júl 2017 o 18:28 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Paul Dawson, profesor bezpečnosti potravín, už skúmal pravidlo piatich sekúnd pri padnutom jedle, aj to ako sa šíria baktérie pri namáčaní čipsov do omáčky či pri delení sa o popcorn.

Teraz sa pozrel zblízka na narodeninové torty. Vedec zistil, že pri sfukovaní sviečok sa na povrch torty dostane o 1400 percent viac baktérií, ako na neofúknutej torte.

Výsledky štúdie uverejnil v odbornom časopise Journal of Food Research.

Torta v štúdii bola falošná, alebo aspoň jej plnka. Na polystyrén vedci roztreli polevu a napichali do nej sviečky. Tie potom sfukovali študenti, ktorý si predtým dali pizzu. Vedci tak chceli verne napodobniť oslavu, na ktorej sa aj je.

Analýza vzoriek z polevy ukázala, že v priemere je po sfúknutí sviečok na torte 14-krát viac baktérií. Niektorí študenti však nafúkali na polevu aj omnoho viac baktérií a mikroorganizmov - v jednom prípade až o 120 krát viac.

"Z môjho pohľadu to nie je veľký zdravotný problém. V skutočnosti, ak by ste to urobili aj stotisíckrát, šanca na ochorenie by bola veľmi malá," povedal pre magazín Atlantic Paul Dawson, autor štúdie a profesor bezpečnosti potravín z univerzity v americkom Clemsone.

Ústa ľudí sú síce plné baktérií, väčšina je však úplne neškodná. Autor odporúča, aby ste sa vyhýbali iba tortám, na ktoré fúkal zjavne chorý oslávenec.

DOI: 10.5539/jfr.v6n4p1