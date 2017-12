Nový Crash Bandicoot nie je len o nostalgii

Legenda, ktorú by si mali zahrať nielen fanúšikovia pôvodnej série.

28. júl 2017 o 19:23 Matúš Paculík

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Páči sa nám: množstvo zábavy, pekná grafika Nepáči sa nám: občas veľmi náročné na presnosť Hodnotenie: 8,3 Platformy: PlayStation 4

Nie je veľa hier, ktoré dokážu prísť v správny čas na správne miesto a ešte menej je takých, ktoré sa nečakane stanú obrovskou legendou. A práve takúto hru potrebovali v Sony pre svoju novú hernú konzolu PlayStation.

V roku 1996 neznáme vývojárske štúdio Naughty Dog prišlo s hrou, ktorá sa stala symbolom prvej generácie PlayStationu. Skákajúci maskot bol pre firmu obrovským úspechom, len prvý diel si zakúpilo skoro sedem miliónov hráčov.

Neúspech a finančné problémy

Pritom stačilo málo a žiadny Crash Bandicoot by nevznikol. Prvé herné pokusy nedopadli úplne najlepšie a do vývoja Crasha musela dať dvojica zakladateľov (Andy Gavin a Jason Rubin) skutočne všetko.

Zbalili si svoje veci do áut a vydali sa na 40-hodnovú cestu z Bostonu do Hollywoodu. Základná idea o prerobení obľúbených 2D hier do 3D sveta bola jasná, zvyšok sa postupne odhaľoval počas neustálych diskusií.

Niektoré veci ako detailný príbeh sa nakoniec do hry nedostali, či už z dôvodu technologických obmedzení, alebo jednoducho kvôli malému rozpočtu. Nové vývojárske štúdio plné nováčikov malo prvé mesiace vôbec problém niečo vytvoriť.

PlayStation bola úplná novinka a všetci sa s ním len zoznamovali. Obrovským úspechom bol prvý vykreslený trojuholník, či prvý nápad, ako sa dá oklamať obmedzený hardvér.

Crash Bandicoot ako hlavná postava zabral väčšinu výkonu PlayStationu, bol totiž vykreslený veľmi detailne. Zvyšok sveta bol jedným veľkým optickým klamom a krabice sú v hre len preto, lebo ich vykresľovanie je na výkon nenáročné.

Rovnako aj korytnačky sú v hre len preto, že majú jednoduchý 3D model. Ale pozor, v scéne mohli byť len dve, tri by už PlayStation nezvládol.

Keď je zábava v jednoduchosti

Prvý koncept hry nebol vôbec zábavný a v danej podobe by sa len veľmi ťažko stal hitom. No stačilo niekoľko drobností vrátane spomínaných krabíc, aby sa z nudného pobehovania stala návyková záležitosť.

V Sony boli k postavičke najskôr odmeraní a nemysleli si, že Crash bude viac než len zábavným zastavením v záplave hier. Zhrození boli z niektorých technických riešení. hra napríklad neustále využívala CD mechaniku, čo vôbec nepasovalo do predpokladanej životnosti konzoly.

Vývojári ignorovali príkaz v podobe využívania internej knižnice a vďaka vlastnému riešeniu dokázali využiť grafický čip na 99 percent. Interný testovací tím Sony si dal na kontrole extrémne záležať a na štúdio každý týždeň čakalo 500 strán faxu s nahlásenými chybami a poznámkami.

Crash nakoniec presvedčil ľudí v Sony a tí úplne novej hre od malého tímu začali plne dôverovať. Objavila sa ako hlavný titul na výstave E3 a nakoniec slávila veľký predajný úspech nielen v Amerike, ale aj v Európe a Japonsku.

Oprášená trilógia pre nový PlayStation

Crash Bandicoot funguje perfektne aj po dvoch dekádach. Môže za to viacero faktorov, pričom tým hlavným je perfektná zábava a hrateľnosť, na ktorú čas nemal žiadny vplyv.

Navyše podobné hry dnes už skoro nikto nerobí, takže vynovená klasika má veľkú šancu zaujať aj mladého hráča. Nostalgia je v tomto prípade len doplnkom a pre vychutnanie si hry ju určite nepotrebujete.

Na vynovení prvých troch hier s Crashom v hlavnej úlohe nakoniec nezúčastnilo pôvodné štúdio Naughty Dog. Je totiž zaneprázdnené prácou na novom pokračovaní Uncharted.

Pôvodná idea hry i jednotlivé úrovne, postavy či prekážky ostali zachované. V podstate sa zmenila len grafika, vylepšili sa zvuky a drobnosti, ktoré neboli v pôvodnej hre dokonalé.

Čo je ale najdôležitejšie, tieto úpravy nemajú žiadny vplyv na hrateľnosť. Pamätníci sa preto budú hrať hru, akú si pamätajú spred mnohých rokov len s tým rozdielom, že teraz vyzerá výrazne krajšie.

Za jednu cenu navyše dostanete kompletnú trojicu hier, ktorá vydrží určite dlhšie, ako dva víkendy. Povinná jazda aj pre mladých majiteľov nového PlayStationu.