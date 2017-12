Mliečna cesta má cudzí pôvod, ukázali astrofyzici

Nový vesmírny fenomén odhalil, ako sa objavila časť hmoty v galaxiách.

27. júl 2017 o 16:03 Renáta Zelná

BRATISLAVA. "Každý atóm vo vašom tele pochádza z explodujúcej hviezdy. A atómy vo vašej ľavej ruke pravdepodobne pochádzajú z inej hviezdy ako atómy vo vašej pravej ruke," hovorí jedna z najpoetickejších citácií o fyzike od kozmológa Lawrencea Maxwella Kraussa.

V skutočnosti to môže byť ešte zložitejšie. Polovica atómov v našich telách vôbec nepochádza z našej galaxie.

Vznikli pri výbuchoch hviezd v iných galaktických systémoch.

Ukazuje to výskum v odbornom žurnále Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vedci v ňom skúmali, akým spôsobom galaxie vrátane našej Mliečnej cesty získavajú svoju hmotu.

Polovica atómov

Na neočakávaný vesmírny fenomén narazili astrofyzici zo Severozápadnej univerzity v Spojených štátoch amerických. Nazvali ho medzigalaktický prenos.

Miliardy rokov mohli prúdiť plyny z jednej galaxie, kým sa dostali k Mliečnej ceste.

Funguje približne takto: keď supernova exploduje, vychrlí do priestoru obrovské množstvo hmoty. Tento oblak častíc prenesie atómy z jednej galaxie do druhej - prostredníctvom silných medzigalaktických vetrov.

Výskumníci zistili, že takéto zhluky prúdia z menších galaxií do väčších. Zhluk následne vo veľkej galaxii - vrátane Mliečnej cesty - funguje ako základ pri tvorbe nových hviezd.

"Tento nový fenomén naznačuje, že až polovica atómov okolo nás vrátane našej slnečnej sústavy na Zemi a v každom z nás nepochádza z našej vlastnej galaxie," zdôrazňuje v tlačovej správe Claude-André Faucher-Giguère, ktorý vytvoril simulácie galaxií.

"Pochádza z iných galaxií, vzdialených asi milión svetelných rokov."

Keďže jednotlivé galaxie sú od seba značne vzdialené, aj keby galaktické vetry prúdili rýchlosťou stoviek kilometrov za sekundu, prenos častíc trvá dlho. Znamená to, že cudzia hmota v našej galaxii k nám putovala aj miliardy rokov.

video //www.youtube.com/embed/6dUh_d7WJ-w

Sme extragalaktickí prisťahovalci

Aby vedci dokázali opísať prenos hmoty medzi galaxiami, potrebovali zložité simulácie. Na superpočítačoch vytvorili 3D modely jednotlivých kozmických útvarov - od čias ich vzniku krátko po veľkom tresku až po súčasnosť.

Aby svoje hypotézy overili, chcú teraz medzigalaktický prenos sledovať pomocou Hubblovho teleskopu.

"Keďže však veľké množstvo hmoty, z ktorej sme vytvorení, pochádza z iných galaxií, môžeme sa všetci považovať za cestujúcich v kozmickom priestore," uzatvára vedúci štúdie Daniel Anglés-Alcázar. "Môžeme sa tak považovať za extragalaktických prisťahovalcov."

arXiv: 1610.08523