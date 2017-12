Amazon premýšľa nad skladmi pod vodou, využije vodné nádrže

Firmy chce rozšíriť kapacity svojich skladov. Obzerá sa po netradičných miestach.

27. júl 2017 o 11:12 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Amazon má nápad, ktorý by mohol rozšíriť kapacitu jeho skladov. Namiesto ďalších poschodí alebo väčších budov plánuje na svoje sklady využiť vodné plochy. Presnejšie, podzemné vodné nádrže.

Myšlienka spočíva v špeciálnych skladovacích obaloch, ktoré sú akýmsi puzdrom na tovary. V každom z nich sa nachádza mechanizmus, ktorý komunikuje s obslužným modulom. Ak zachytí identifikátor a signál na vynorenie, spustí mechanizmus, ktorý plynom naplní bójku v podobe nafukovacieho balóna.

Vo chvíli, keď balík vypláva na hladinu, stačí ho iba vyzdvihnúť a vybaliť. Celá komunikácia má prebiehať prostredníctvom akustických vĺn, ktoré sa pod vodnou hladinou veľmi dobre šíria.

Samotné bóje pritom nemajú iba úlohu pri vyzdvihovaní balíkov. Každú jednu škatuľu môžu udržiavať v konkrétnej hĺbke. Vďaka tomu nebudú všetky nakopené veci na dne, ale môžu sa vo viacerých úrovniach voľne vznášať v kvapaline.

Hoci ide o riešenie, ktoré je náročné na prípravu tovarov pri skladovaní, nemusí ísť o jednotlivé položky, ale napríklad o celé palety. Takéto vodné veľkosklady je možné vybudovať na miestach, kde už existujú nevyužité vodné plochy.

Zatiaľ ide podľa magazínu Business Insider iba o patentovanú myšlienku a firma nezverejnila žiadne plány, že by ju chcela nasadiť do praxe. Amazon je však známy zavádzaním automatických procesov do svojich skladov,

Firma intenzívne skúma aj segment dronov, ktoré by mohli pomáhať nielen v skladoch, ale aj pri doručovaní tovaru zákazníkom.