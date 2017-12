Parazit pomáha rastlinám varovať susedov pred útokom iných škodcov

Kukučina sa dokáže napojiť na viacero hostiteľských rastlín súčasne.

26. júl 2017 o 15:21 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Rastliny vedia varovať svojich susedov, ak sa ocitnú pod útokom škodlivého hmyzu.

Ukázalo sa, že rastliny dokážu varovať pred škodcom aj úplne iné druhy. Problém je, že na to, aby rozoslali varovanie pred hmyzom potrebujú spoluprácu iného parazita.

Skúmanie kukučiny, buriny z rodu Cuscuta, ukázalo, že parazitická burina dokáže z hostiteľských rastlín vysávať živiny, ale zároveň môže zohrávať úlohu siete, vďaka ktorej sa rastliny informujú o napadnutí.

Kukučina sa ovinie okolo hostiteľských rastlín a na parazitovanie využíva haustórium, špeciálny orgán podobný koreňom.

Prostredníctvom orgánu sa napája na stonku, z ktorej čerpá potrebné živiny. Burina zároveň prepojí svoje cievne zväzky so zväzkami rastlín, čím ich spojí v jednej sieti.

"Vieme, že rastliny medzi sebou vedia komunikovať prostredníctvom prchavých látok či symbiotickou sieťou húb a koreňov vyšších rastlín.

Chceli sme preto vedieť, či kukučina dokáže preniesť informácie o ohrození hmyzom medzi rôznymi hostiteľmi a či dokážu aj aktivovať obranu rastlín," hovorí Jianqiang Wu, ktorý vedie Inštitút chemickej ekológie Maxa Plancka v Nemecku.

O štúdii informovali v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Signály si vymenia aj rôzne druhy

Vedci na experiment využili sóju, arábkovku thalovu, tabak a divý rajčiak. Rastliny prepojili po pároch, ale aj po skupinách.