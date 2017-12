Potápač zachytil veľrybu, ako celá vyskočila z vody

Jedince vráskavca dlhoplutvého vážia 25 až 30 ton, obzvlášť veľké môžu vážiť aj 40 ton.

26. júl 2017 o 11:48 Matúš Beňo

video //www.youtube.com/embed/fhfIpUgxgm8

Potápačovi Craigovi Capehartovi sa podarilo zachytiť jedinečný výskok vráskavca dlhoplutvého (Megaptera novaeangliae). Tieto veľryby sú známe nielen svojím spevom, ale aj akrobatickými výskokmi z vody, pri ktorých sa otáčajú, no zriedkavo vyskočia z vody úplne (Záber vo videu začína pri minúte 27 sekúnd).

Tentokrát však jeden vráskavec prekvapil aj potápača, ktorý filmoval veľryby v Indickom oceáne pri pobreží Južnej Afriky. Najprv spravil niekoľko bežných výskokov, až nakoniec vyskočil nad hladinu úplne celý.

Telá vráskavcov dlhoplutvých sú ladné, dospelý jedinec môže vážiť 25 až 30 ton, pričom obzvlášť veľké jedine môžu mať aj o desať ton viac. Capehart odhaduje, že vráskavec, ktorého nafilmoval, by mohol vážiť približne 40 ton.

Zatiaľ sa presne nevie, čo vedie veľryby k podobným výskokom. Predpokladá sa, že by výskokmi mohli komunikovať, taktiež by to mohla byť súčasť páriaceho rituálu, alebo vyznačenie teritória.

Vedci tiež porovali desiatky prípadov, keď vráskavce dlhoplutvé napadli a prekazili kosatkám lov či kŕmenie sa už ulovenou korisťou. Takéto prípady ochrany či pomoci iným druhom od vráskavcov pozorovali po celom svete, no uspokojivé vysvetlienie doteraz nie je.