Vedci zachytili historický zákryt, ďaleké teleso zhaslo hviezdu

K telesu 2014 MU69 v Kuiperovom páse smeruje sonda New Horizons.

24. júl 2017 o 17:27 Matúš Beňo

Teleso 2014 MU69 preletí priamo pred hviezdou uprostred. Aj z týchto záberov dokážu astronómovia lepšie určiť veľkosť, tvar či okolie telesa. KLIKNITE PRE SPUSTENIE. (zdroj: NASA/JHUAPL/SwRI)

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Tímu astronómov z NASA sa podarilo unikátne pozemské pozorovanie telesa v Kuiperovom páse. Pohyb objektu pred hviezdou zachytili na fotografiách, z ktorých zložili gifovú animáciu.

Avšak aj z tohto krátkeho niekoľkosekundového pozorovania dokážu astronómovia určiť niektoré vlastnosti telesa 2014 MU69, o ktorom sa zatiaľ veľa nevie. O to viac sú takéto pozorovania zákrytov - jav, keď jedno teleso celé zakryje iné - pre vedcov dôležité.

Zákryt hviezdy asteroidom alebo inou planétkou totiž umožňuje určiť jeho veľkosť a polohu omnoho lepšie, než iné prostriedky.

Bolo to ako hľadať ihlu v kope vesmíru, no vedci boli v správny čas na správnom mieste. Aby im unikátna snímka vyšla, museli využiť údaje z dvoch vesmírnych teleskopov, dvoch predošlých pozorovaní, niekoľkých desiatok prenosných teleskopov a letecké observatórium SOFIA.

Navyše, argentínska vláda, tamojší vedci a obyvatelia v oblasti, z ktorej spravili pozrovania, vyšli astronómom v ústrety. Dokonca na niekoľko hodín vypli pouličné osvetlenie a uzavreli dôležitú diaľnicu, aby svetlo neovplyvnilo pozorovania.

Predpokladá sa, že teleso 2014 MU69 je pozostatkom z čias, keď sa ešte slnečná sústava formovala. Nachádza sa približne 6,5 miliardy kilometrov ďaleko od Zeme a jeho veľkosť sa odhaduje na 22 až 40 kilometrov.

Teleso je ďalším cieľom sondy New Horizons, ktorá by k nemu mala doraziť 1. januára 2019. Keď sa to podarí, 2014 MU69 bude tým najvzdialenejším telesom, ktoré doteraz preskúmala ľudská sonda.