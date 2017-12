Slovák odhalil, ako mäsožravé rastliny spoznajú svoju korisť

Rastliny prenášajú signály podobne ako v nervová sústava človeka.

24. júl 2017 o 17:33 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Na koncoch jej lístkov sa nachádzajú malé kvapôčky. Nie je to však rosa, ale lepivá pasca, do ktorej mäsožravá rastlina rosička chytá svoju korisť.

Mladému vedcovi Miroslavovi Krauskovi z Univerzity Komenského sa teraz podarilo zistiť, ako dokáže rosička bez zmyslových orgánov a nervovej sústavy rozoznať, čo chytila do pasce.

Výskum získal cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK a publikovali ho v poprednom vedeckom časopise New Phytologist.

Kto jej sadol na lep?

Schopnosť mäsožravosti si niektoré rastliny vyvinuli, keď v pôde nedokázali nájsť dostatok živín a museli si ich doplniť inak. Niektoré začali hmyz lákať vôňami – napodobňujú napríklad zápach zdochliny - alebo sladkým nektárom.

Rosička na chytanie koristi používa lepkavý sekrét, ktorý sa tvorí na konci predĺžených výbežkov, takzvaných tentakúl. Hmyz zrejme láka práve podobnosť kvapiek s rosou.

Ak sa na lepkavú pascu chytí korisť, rosička začne tentakúlami hýbať a obalí korisť z každej strany a pomocou enzýmov ju začne rozkladať a prijímať tak živiny. Druhá časť procesu je chemická.

„Rosička začne vypúšťať enzýmy, ktoré korisť rozkladajú. Uvoľnené chemické látky rastlina vníma a tak vie, že má produkovať ďalšie enzýmy a trávenie dokončiť," vysvetľuje pre SME Miroslav Krausko.

Nie vždy sa však do pasce chytí hmyz. Niekedy sa na rastlinu prichytia listy, z ktorých by nemala žiadny úžitok. Krausko študoval to, ako rastlina rozpozná, kto jej sadol na lep.