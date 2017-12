Vlezie medzi sutiny aj do tela. Nový robot sa pohybuje ako vinič

Mäkký robot pomôže pri záchranárskych prácach či v medicíne.

21. júl 2017 o 17:35 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/oRjFFgAZQnk

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Základ jeho tela zostane na mieste. Do priestoru sa pohybuje svojím mäkkým a rastúcim ramenom. Nový typ robotického pohybu inšpiroval vinič, huby aj nervové bunky.

Záchranári by takéhoto robota mohli nosiť napríklad k zrúteným budovám. Namiesto hrabania, psieho ňuchania a ručného odpratávania sutín by im pomohol robot v tvare malého vzduchotesného valca.

Po stlačení tlačidla z valca vylezie úpon, ktorý sa pretlačí cez medzery medzi kamením a drevom, podobne ako rýchlo rastúci vinič. Kamera na konci úponu poskytne pohľad na scénu aj pre záchranárov.

To je však iba jedno z využití robota, ktorého vyvinuli mechanickí inžinieri zo Stanfordovej univerzity a opísali v žurnále Science Robotics.

Jeho zmenšená verzia - veľká asi 1,8 milimetra - by mohla pomáhať lekárom pri zložitých operáciach. Úpon by vlietal priamo do tela bez toho, aby poškodil citlivé tkanivá a štruktúry.