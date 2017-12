Z New Yorku do Washingtonu hyperloopom? Musk má vraj ústny súhlas

Bola by to gigantická stavba, najväčšia v USA.

21. júl 2017 o 13:56 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Na spojnici medzi New Yorkom a Washingtonom by mohol vzniknúť najdlhší tunel v USA. Elon Musk sa podľa magazínu USA Today na Twitteri nadšene pochválil, že získal ústny súhlas k realizácii investície.

Hyperloop by mohol skrátiť čas cestovania medzi týmito metropolami na 29 minút.

Musk má vo svojom portfóliu spoločnosť The Boring Company, ktorá sa zaoberá podzemnými vrtmi. Projekt s celkovou dĺžkou 350 kilometrov by bol viac ako dva-a-pol násobkom Delawarského akvaduktu, ktorý je najväčšou stavbou svojho druhu v krajine.

Skeptici tvrdia, že úrady a samosprávy o ničom nevedia a ukazujú na zdĺhavý legislatívny proces, ktorý sa týka projektových príprav. Vízie považujú za sen.

Hyperloop nie je patentovanou myšlienkou, Musk ju predostrel vývojárom ako inšpiráciu. Prepravné kapsuly sa pri tomto spôsobe prepravy pohybujú v uzavretom priestore, v ktorom čerpadlá vytvorili na zníženie odporu podtlak.

Úspešné skúšky systému má na veľmi krátkej trase za sebou firma Hyperloop One, ktorá v minulosti rokovala s viacerými vládami o tom, že by finančne zainvestovali do budovania na svojom území.

