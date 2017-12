Na internete môžete vydražiť mesačný prach, ktorý zozbieral Neil Armstrong

V aukcii ponúknu artefakty z vesmírnych misií, raketový motor i vrecko na mesačný prach.

18. júl 2017 o 12:17 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Výročná dražba artefaktov a spomienkových predmetov, ktoré súvisia so sériou misií Apollo sa uskutoční na eBay-i. Celkovo 173 predmetov sa môže dostať do rúk nových majiteľov 48 rokov po tom, čo výprava s ľudskou posádkou úspešne pristála na mesačnom povrchu.

Výťažok aukcie sa očakáva rádovo v miliónoch, pričom najdrahšou položkou je podľa magazínu Business Insider zaprášené vrecko, do ktorého Neil Armstrong zozbieral vzorky mesačných hornín a prachu pre ich výskum na Zemi. Vo vrecku je stále pár zrniečok mesačného prachu. Stáť má asi dva až štyri milióny dolárov.

V ponuke je tiež skafander Gemini G1C, letový plán misie Apollo 13, nášivky, fotografie s podpismi kozmonautov, nikdy nepoužitý raketový motor, či dokonca nádrž z titánovej zliatiny. Nájdete tam i niekoľko modelov kozmickej techniky, vesmírny počítač, či dokumentácie a drobnejšie výstrojné súčiastky.

Zberatelia dúfajú, že sa im podarí získať raritné kúsky do svojich zbierok, aukčný dom očakáva sprostredkovanie obchodu vo výške 2.9 až 5.3 milióna dolárov. NASA si však myslí, že niektoré z atraktívnych artefaktov by nemali končiť v súkromných zbierkach. Majú byť súčasťou dedičstva, vystavené verejnosti.

Týka sa to hlavne vrecka do ktorého boli odoberané vzorky hornín na mesiaci. Dlho sa považovalo za stratené, kým ho úrady neobjavili v jednej z aukcií. Súd vtedy rozhodol, že ide o súkromný majetok, ktorý nemožno majiteľovi odobrať.