Astronóm zo SAV: skCUBE? Namiesto bombastiky by mala prísť pokora

Šéf prvej slovenskej družice v rozhovore zavádzal, tvrdí astronóm Aleš Kučera z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

17. júl 2017 o 16:58 Aleš Kučera

Článok je reakciou na rozhovor v SME zo dňa 13.7.2017 s podpredsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakubom Kapušom o SkCUBE s názvom "Z prvej družice sa nestane odpad".

Pán Kapuš v rozhovore zavádza verejnosť a klame. V reakcii uvádzam odkazy a citácie, ktoré to dokumentujú.

Predosielam, že mi je úprimne ľúto, že SkCUBE nepracuje tak ako sa očakávalo a že práca ľudí, ktorí na nej poctivo pracovali, zatiaľ vychádza nazmar. Verím, a želám si, aby sa podarilo obnoviť jej funkcie, aby mohla splniť naplánované ciele.

Nefungovanie družice by však nemalo byť dôvodom, aby bola zo strany SOSA zavádzaná a dezinformovaná verejnosť.

"Nikdy sme sa neprezentovali ako vedecké pracovisko"

Konkrétne, pán Kapuš v rozhovore vyhlásil, že, citujem: "...nikdy sme sa neprezentovali ako vedci alebo vedecké pracovisko. A už vôbec sme nehovorili, že by sme chceli konkurovať iným pracoviskám na Slovensku. Nerozumiem, kde vznikol takýto chybný výklad..."

Odkazujem čitateľov na stránku kozmonautika.sk, kde je text, ktorého autormi sú „predsedníctvo SOSA, Michaela Musilová, Jakub Kapuš“

V uvedenom texte o SOSA doslovne píšu: „SOSA je tiež skutočné vedecké pracovisko, resp. ma certifikát výskumno-vývojovej organizácie. Sme radi, že si naše aktivity, ktoré naozaj robíme so srdcom, Ministerstvo školstva vníma pozitívne“.

A ďalej, “na všetkých projektoch pracujeme len vo svojom voľnom čase. Pre porovnanie, iné vedecké pracoviská na Slovensku majú svoj štandardný každoročný príjem, napríklad v prípade Astronomického ústavu SAV takmer milión eur ročne zo štátneho rozpočtu. SOSA teda za 7-ročné obdobie svojej existencie nezískala ani zlomok toho, čo iné slovenské pracoviská získavajú pravidelne a výsledky sú pritom minimálne porovnateľné.

Ospravedlňujem sa za presné citácie a odkazy, ale na ich základe si môže čitateľ sám urobiť záver o tvrdeniach pána Kapuša „nikdy sme sa neprezentovali ako vedci alebo vedecké pracovisko“, a už vôbec sme nehovorili, že by sme chceli konkurovať iným pracoviskám na Slovensku.

Vedenie SOSA ďalej oznamuje, že "zoznam vedeckých publikacií nájdete na stránkach SOSA a na tej odkazovanej stránke sa píše:

Naša organizácia si kladie mnoho cieľov. Okrem konzultačnej činnosti v oblasti kozmických technológií, vývoja vlastných space technológií, popularizácie výskumu vesmíru a vzdelávania mládeže v tomto smere, dosiahla naša organizácia výsledky aj na poli vedeckého výskumu...“ a uvádza (akože) "vedecké články, príspevky na vedeckých konferenciách a vo vedeckých zborníkoch."

"Väčšina cubesatov sa z vesmíru ani neozve"

Ďalšie zavádzanie od pána Kapuša v predmetnom rozhovore je že, "väčšina cubesatov sa z vesmíru ani neozve a každý deň bol naším ďalším bonusom".

Pán Kapuš neuviedol žiadnu štatistiku ani zdroj svojho tvrdenia, takže je ťažké zistiť odkiaľ čerpal túto informáciu a čo je „väčšina“.

Na tomto webe (pre plnú informáciu je potrebná registrácia) je však uvedená štatistika úspešnosti cubesatov (prvé a následné, akademické a profesionálne) - viď priložené obrázky, z ktorej vyplýva, že percento cubesatov ktoré mali "Launch Fail" t.j. "zlyhanie pri vypustení" sa pohybuje medzi 12-18%.

To sú tie, ktoré „sa z vesmíru ani neozvú“ a pre cubesaty s "early loss" t.j. „skorá strata" sa pohybuje medzi 11-14%. Dokopy to je maximálne 32%. Myslím, že 32% z niečoho nie je „väčšina“.

Štatistiky úspešnosti univerzitných a profesionálnych programov. (zdroj: AK)

"Nikde nehovoríme o tom, že skCUBE ide robiť vedu"

Ďalšie tvrdenie pána Kapuša v rozhovore „od začiatku nášho projektu nikde nehovoríme o tom, že skCUBE ide robiť vedu. Nie je to náš hlavný cieľ“, vyvracia už samotný úvodný text na ich stránke o skCUBE.

Prezentujú ho ako "unikátny technologický a vedecký projekt podporený súkromnými firmami, občanmi i štátom. Na projekte spolupracovali desiatky odborníkov a firiem, tri univerzity aj vedecký park. Predstavujeme Vám prvú slovenskú družicu skCUBE“ a pokračujú „satelit prešiel všetkými testami, bol certifikovaný na let do vesmíru“

V rozhovore pritom však pán Kapuš uvádza: "Družica bola z veľkej časti robená z bežne dostupných komponentov a súčiastok pre obmedzené finančné zdroje. Nie sú určené do vesmíru".

Možno nastal čas, aby SOSA urobila serióznu sebareflexiu, prestala zavádzať verejnosť, priznala čestne určitý neúspech s skCUBE a vedenie SOSA by sa malo dohodnúť, čo a ako prezentovať.

Nie je predsa normálne vyhlasovať pred vypustením, že cubesaty sú moderný trend v kozmickej technike a budúcnosť a po zlyhaní družice oznamovať, že "väčšina cubesatov sa z vesmíru ani neozve", vyhlasovať pred vypustením, že je to "unikátny technologický a vedecký projekt" a "bol certifikovaný na let do vesmíru“ a po zlyhaní tvrdiť "družica bola z veľkej časti robená z bežne dostupných komponentov a súčiastok. Nie sú určené do vesmíru".

To, že skCUBE, nepracuje korektne, nie je žiadna katastrofa. V histórii kozmonautiky zlyhali stovky rakiet a satelitov aj s ľudskými obeťami a za stovky miliónov eur - aj napriek tomu, že boli robené špičkovými tímami odborníkov a vedcov.

Preto by namiesto bombastiky a populizmu mala už konečne nastúpiť skromnosť a pokora. Kozmos nič neodpúšťa.

Autor pôsobí na Astronomickom ústave SAV.