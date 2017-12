Piloti dronov majú svetovú ligu. Súperia vo vyprázdnených budovách

Byť prvý a nerozbiť sa pri kolízii. To je stratégia, ktorou chce každý siahnuť po výhre.

17. júl 2017 o 11:38 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Rýchlostné rekordy, milisekundy v reflexoch pilotov a adrenalínové napätie pri pretekoch - to nie je iba Formula 1. Svoju pretekársku ligu už majú aj piloti dronov, ktorí tento rok pri svetovom turné Drone Racing League bojujú o 100 tisíc dolárov.

Nie je to komorná udalosť v telocvični, ale šampionát ktorý zaujíma fanúšikov z rôznych kútov sveta.

Každé kolo sa koná v inej krajine a dráhy pre preteky vznikajú v nákupných centrách, športových arénach a netradičných budovách, ktoré poskytujú rozľahlý priestor pre let.

Piloti majú podľa CNBC na očiach headset, vďaka ktorému sledujú pohyb svojich strojov z rovnakej pozície, ako keby sedeli v ich kokpite. Prelietajú pomyslenou dráhou, na ktorej je výrazným osvetlením označený každý jeden kontrolný bod.

Najdôležitejšie je pre nich zladiť svoj zrak s reflexami, aby pomocou ovládača dokázali stroj v jeho rýchlosti navigovať čo najlepšou trasou.

Nie sú to však hračkové drony v rukách mládeže. Ide o stroje s cenou od 500 do 1000 dolárov, ktoré ovládajú piloti vo veku približne 25 rokov. V lige absolvujú 16 rôznych tratí, ktoré priťahujú davy fanúšikov, ktorí sa tešia na nevídanú udalosť.

Ak máte pocit, že vrčiace stroje s vrtuľami sú príliš pomalé na to, aby dokázali zaujať, mali by ste vedieť že konštruktéri sa tento rok zapísali do Guinnessovej knihy rekordov s modelom DRL RacerX, ktorý pri 100-metrovom prelete tam a späť dosiahol rýchlosť 289.03 km/h. Útly stroj s hmotnosťou 800 gramov poháňali motory so 46000 otáčkami za minútu, so 42-voltovým napájaním.

Preteky vyzerajú takmer ako v počítačovej hre, kde kozmické lode uháňajú pomedzi asteroidy, aby sa čím skôr dostali do svojho cieľa. Všetko je o pohybe, reflexoch a šikovnosti, technológie akoby sa strácali kdesi v pozadí.