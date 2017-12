Žijeme v epoche šiesteho globálneho vymierania?

Najnovší medzinárodný výskum varuje: ohrozenie biodiverzity je oveľa kritickejšie, ako sme si doteraz mysleli.

Vedci dokonca hovoria o „biologickej anihilácii“ spôsobenej ľuďmi, ktorá sa čoraz viac prejavuje v horšom fungovaní ekosystémov, dôležitých na prežitie celej civilizácie.

Čas, ktorý má ľudstvo k dispozícii na zastavenie týchto trendov, autori štúdie odhadujú na dve, maximálne tri desiatky rokov.

Nejde o typicky vedeckú štúdiu, ktorá by sa držala zažitého racionálneho slovníka vedy. Jej vedúci autor Gerardo Ceballos z Mexickej národnej autonómnej univerzity argumentuje, že naliehavé emotívne slová, ktoré sprevádzajú nový výskum, sú zdôvodnené. Situácia je vraj natoľko zlá, že by bolo neetické použiť slabší výraz.

Nielen ohrozené druhy

Štúdia vyšla v prestížnom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Autori v nej analyzovali zmeny v biologickej rozmanitosti iným pohľadom než doteraz. Všímali si nielen ohrozené druhy, ale aj tie, ktoré dnes považujeme za bežné, takže im podľa všeobecnej mienky vysoké riziko vymretia nehrozí.

Najdôležitejšie posolstvo štúdie spočíva v tom, že ak sa pozeráme iba na druhy, ktoré už definitívne vymreli, alebo sú vyhynutiu blízko, získame o stave života veľmi skreslený pohľad.

Dôvodom je, že prakticky u všetkých sledovaných druhov stavovcov došlo k výraznému poklesu pôvodného areálu ich výskytu a zároveň k závažnému poklesu početnosti.