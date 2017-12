Vedci použili baktérie ako biologický harddisk, vložili do nich video

Údaje zapísané v DNA si baktérie prenášajú z generácie na generáciu.

13. júl 2017 o 15:59 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Upraviť digitálnu informáciu do podoby DNA a vytvoriť ju už vieme. Výskumníkom sa už do tohto biologického materiálu podarilo vložiť obrovské množstvo kníh či obrázkov.

Kým sa však predošlý výskum orientoval na umelú DNA, tímu vedcov z Harvardovej univerzity sa podarilo do buniek živých baktérií vložiť video, čím otvorili nové možnosti uchovania dát.

Takéto informácie by mohli baktérie preniesť aj na ďalšie generácie. Vďaka výskumu by sme dokonca mohli vytvoriť bunky, ktoré by si dokázali uchovať informácie o biologických procesoch - ako sú ochorenia či vývoj orgánov.

Štúdiu o objave publikovali v prestížnom magazíne Nature.

Informácie preložili do kódu DNA

“ Navrhli sme spôsoby, ktoré digitálnu informáciu z každého pixelu obrázka či záberu, ako aj ich poradie, v podstate preložia do kódu DNA. „ Seth Shipman

Vedci už dávnejšie využili systém známy pod skratkou CRISPR/Cas9, ktorý je prirodzenou súčasťou bakteriálnych procesov. Vďaka nemu si baktérie dokážu vytvoriť imunitu voči vírusom v prostrediach, v ktorých sa nachádzajú.

Každé stretnutie s vírusom po sebe zanechá stopu, ktorá sa zapíše do DNA, čím vzniká akýsi záznam toho, čo sa doteraz stalo.