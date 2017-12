Umelá inteligencia pozerá cez kamery, aby odhalila zbrane

Kamerové systémy odhalia ľudí, ktorí sa chystajú siahnuť po zbrani.

13. júl 2017 o 12:31 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Filmová tvorba nemusí byť len zábavou. Akademici z Granadskej univerzity využili filmové tituly Pulp Fiction, Mission Impossible či sériu bondoviek na to, aby trénovali neurónovú sieť.

Využíva múdre algoritmy, aby v zornom poli videozáznamu odhalila strelnú zbraň. Spozná ju nielen vo chvíli, keď sa ukáže priamo, ale i vtedy, ak má len podobu náznaku na okraji scény.

Vidieť na zlom videu

Systém analyzuje videá so snímkovaním 5 obrázkov za sekundu a podľa vedcov dosahuje 96,5-percentnú úspešnosť.

Pre tréning poslúžili filmové tituly upravené do nízkeho rozlíšenia, ktoré sa podobá na tradičný obrazový výstup starších kamier.

Akademici dúfajú, že sa ich systém dá použiť pri v automatickom strážení objektov či osôb.

Systém upozorní na prítomnosť zbrane v priestoroch, kde je zakázaná. To by by mohlo byť napríklad doplnkom tam, kde sa už ľudia kontrolujú prechodom cez detektor kovov.

Videodetektor zbraní môže upozorňovať strážcov verejného poriadku na prípadný problém, v podnikoch, predajniach a domácnostiach môže zabezpečovací systém upozorňovať na zvýšenú mieru rizika.

Budúce technológie

Vedci si myslia, že neurónovú sieť dokážu ešte zdokonaliť.

Podľa magazínu Digital Trends je to podobné ako s ľuďmi: hoci aktívne sledujete len malú plochu svojho výhľadu, podvedomie pracuje aj s periférnym videním. To vás upozorní vás na veci, ktoré by vám inak unikli.