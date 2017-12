Saturn prekvapil vedcov. Cassini poslala nové údaje a zábery planéty a prstencov

Stále ešte nepoznáme presnú dĺžka dňa plynného obra.

25. júl 2017 o 17:48 Matúš Beňo

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Nové údaje zo Saturna, ktoré poslala sonda Cassini, prekvapili vedcov. Z údajov sa totiž zdá, že magnetické pole plynného obra nemá rozoznateľný sklon. Zistenie je v rozpore s predstavami o tom, ako magnetické pole vzniká.

Sonda zároveň poslala jedny z najdetailnejších záberov planéty, jej prstencov a mesiacov.

Predpokladá sa, že určitý sklon magnetického poľa je potrebný na to, aby sa prúdy v tekutých kovoch vo vnútri planét nezastavili, čím by pole zmizlo. Výraznejší sklon magnetického poľa by tiež pomohol určiť dĺžku dňa na Saturne, ktorú vedci stále nepoznajú.

"Sklon sa zdá byť omnoho menší, než sme očakávali. Vysvetliť to je ťažké," hovorí Michele Dougherty, ktorá skúma údaje z magnetometra sondy v Imperial College v Londýne. Jej tím však verí, že ďalšie údaje to môžu napraviť. Myslia si, že určité vlastnosti atmosféry plynného obra môžu magnetické pole zakrývať.

Sonde sa tiež podarilo získať prvé vzorky z atmosféry a hlavných prstencov. Vedci dúfajú, že sa im z nich podarí získať údaje o ich zložení a štruktúre.

Zábery z Cassini ukazujú planétu, jej prstence a mesiace v slnečnom svetle. V porovnaní so Zemou je však intenzita slnečného svetla na Saturne približne o stokrát menšia. Svetlu totiž trvá približne 80 minút, kým sa dostane k planéte.

Aj vďaka tmavému vesmíru však všetko na planéte a v okolí žiari.

Sonda Cassini začala svoju púť pred dvadsiatimi rokmi. Už čoskoro však svoju misiu skončí. V septembri naberie smer do atmosféry Saturna, v ktorej zhorí.