Chceli požičiavať múdre dáždniky, ľudia ich státisíce ukradli

Dáždniky boli pri staniciach, nákupných centrách či pri metre. Zmizlo ich tristotisíc.

12. júl 2017 o 10:50 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Nový projekt Sharing E Umbrella sa dostal do problémov už niekoľko dní po spustení. Ľudia v uliciach rozchytali takmer 300 tisíc dáždnikov, ktoré boli určené pre zdieľané používanie.

Inšpiráciou pre projekt sa stali mestské bicykle. Nik sa nemusí o nič starať, stačí si len v prípade potreby požičať za malý poplatok najbližší z nich.

S takouto výzvou čakali dáždniky na zábradliach pri autobusových staniciach, nákupných centrách, kancelárskych priestoroch či pri metre.

Základom zdieľania je mobilná aplikácia, do ktorej treba nasnímať QR kód z rukoväte dáždnika.

Po tom, čo z účtu odčíta 19 juanov (2,44 eura) ako zálohu a pol juanu (0,06 eura) za každú polhodinu používania, aplikácia prezradí štvormiestny číselný kód, ktorý patrí k zámku na rukoväti.

Ľudia nadšení touto myšlienkou však využili ponuku iba napoly. Dáždniky si vyzdvihli, zabudli ich však vrátiť na niektoré z verejných miest.

Firma tak podľa BBC po niekoľkých dňoch zistila, že vlastne už nemá čo požičiavať. Obchod zrazu ustal.

Nič to však nemení na tom, že dáždniky, ktoré firma kupuje po 60 juanov by sa mali vrátiť späť do ulíc. Do konca roka by ich chcela uviesť do obehu 30 miliónov. Nielen doma, ale aj v iných krajinách, kde je šanca na presadenie tejto myšlienky.

Zisk chce firma hľadať v reklamnej ploche, ktorú dáždniky poskytujú. Firmy by na nich mohli mať svoje reklamy zacielené na daždivý nečas.

Vedenie začínajúcej firmy uznáva, že bude musieť predsa len trochu zmeniť pravidlá, aby dáždniky zostali v obehu. Podobné systémy prevádzkuje už niekoľko spoločností, žiadna z nich však nezažila rovnaké prekvapenie.