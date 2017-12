Keď sa dvaja spária, tretí je iný. Skokan zelený je zvláštny hybrid

Nejde o samostatný žabí druh. Skokan zelený je miešanec, ktorý vzniká krížením iných skokanov – rapotavého a krátkonohého.

13. júl 2017 o 15:40 Nina Sobotovičová

Prečo je ich čoraz menej?

V minulosti boli azda v každom rybníku, ich kŕkanie sa ozývalo celý deň a pokoj si nedali ani v noci. Miesta, kde boli hlučné skokany naskladané hlava na hlave, dnes pomaly utíchajú. Môžeme za to my.

“ Škrekot chápu ako možnosť predviesť svoj ľúbezný hlások. Keď začne jeden, v okamihu sa pridávajú ďalší. „

Skokan zelený nie je ani trochu náročný, no čistú vodu k životu potrebuje. A práve tej je kvôli priemyselnému zamoreniu čoraz menej.

Znečistený rybník je pre žabu hneď dvojnásobný problém. Vo vode plnej pesticídov sa nepáči hmyzu – obľúbenej potrave skokanov.

Ak si nenájdu dostatok jedla, je prirodzené, že ich populácia redne. Ani vajíčka a žubrienky skokanov sa nedokážu poriadne vyvíjať vo vode otrávenej chemikáliami, čo je ďalším dôvodom, prečo týchto žiab z roka na rok ubúda.

Skokan zelený + skokan zelený ≠ skokan zelený

Nejde o samostatný žabí druh. Skokan zelený je miešanec, hybrid, ktorý vzniká krížením iných skokanov – rapotavého a krátkonohého.

Navzájom sa tieto tri žabky veľmi podobajú, rozlíšiť ich možno akurát podľa dĺžky nôh. Geneticky je rozmnožovanie a vzájomné kríženie týchto obojživelníkov pomerne komplikované. Tak napríklad pri spárení dvoch skokanov zelených vznikne opäť skokan rapotavý alebo krátkonohý.

Už meno nám prezrádza, že na tele skokana zeleného prevládajú rôzne odtiene zelenej farby, ktoré dopĺňa čierna kresba v podobe pruhov a fľakov. Bruško majú žlté alebo žltobiele. Ich koža je tenká a hlienovitá, takže na dotyk sú skokany slizké.

Samičky dorastajú približne do desiatich centimetrov, samce sú o niečo menšie. Typicky dlhé zadné nohy využívajú pri plávaní, ale najmä v skoku.

Čo zosilňuje ich kŕkanie?

Keďže skokany zelené potrebujú oveľa viac vlahy ako ostatné žaby, celý svoj život kempujú v bezprostrednej blízkosti vôd. Ani na zimu neopúšťajú svoj vodný domov, akurát sa celé zahrabú do bahna na dne, kde prečkajú aj tie najväčšie mrazy.

Na hmyz a iné drobné živočíchy väčšinou striehnu z rastlinného porastu na brehu.

So začiatkom apríla na seba už oddýchnuté skokany upozorňujú hlasným kŕkaním, ktoré v prípade samcov ešte zosilňujú rezonančné mechúriky v kútikoch úst. Skokany tento škrekot chápu ako možnosť predviesť svoj ľúbezný hlások.

Keď začne jeden, v okamihu sa pridávajú ďalší. Možno zo súťaživosti alebo si chcú len zborovo zaspievať. Keď sa prizrieme bližšie, nenájdeme žiadnu skupinu skokanov, ktorí by spoločne spievali na jednom leknovom liste. V skutočnosti je každý na svojom teritóriu a práve kŕkaním si ho vyznačujú a navzájom sa upozorňujú – sem mi nelezte.

Prečo znášajú tak veľa vajíčok?

Keď už si zabrali miesto, rozhliadajú sa samci po neveste. Skokany sa pária v máji alebo v júni. Jedna samička dokáže vo veľkých zhlukoch naklásť do rybníka až desaťtisíc vajíčok, zvyčajne ich však znesie len približne dvetisíc.

Väčšina z nich sa aj tak stane potravou pre iné vodné živočíchy, práve preto sa samička skokana poisťuje tým, že ich nakladie veľa.

Ak ikrám praje počasie a na hladinu vody svieti slnko, už po týždni sa z nich vyliahnu malé žubrienky, ktoré sa približne po štyroch mesiacoch vyvinú v dospelú žabku.

Keď to nestihnú do zimy, prečkajú toto obdobie v podobe žubrienky a kým príde jar, dorastú, ešte stále ako žubrienka, až do rozmerov dospelej žaby. Ak spozorujeme retiazky s vajíčkami v našom záhradnom jazierku, mali by sme sa tešiť. Žubrienky nám vyčistia vodu od nepekných rias lepšie, ako rôzne chemické prípravky, ktoré aj tak len škodia prírode.