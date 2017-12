Objavili pavúka bez obehovej sústavy. Kyslík a krv dostáva do tela trávením

Podobný systém pumpovania krvi v prírode ešte nevideli.

11. júl 2017 o 14:27 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Na biológii sa žiaci učia, že obehová sústava sa stará o prepravu tekutín so všetkými potrebnými látkami - vrátane krvi s kyslíkom po tele. Zdá sa však, že morské pavúky to netrápi a krv do ich tela pumpuje tráviaca sústava.

Vedci na zaujímavú skutočnosť prišli pri výprave do Antarktídy. Skúmali, prečo živočíchy žijúce v polárnych oblastiach majú väčšie telá než ich príbuzní z teplejších oblastí a ako do tiel dostávajú dostatok kyslíka.

Všimli si, že srdcia morských pavúkov bijú slabo - krv pumpovali len do centrálnej časti tiel.

No ich tráviaca sústava má nezvyčajne silnú peristaltiku, teda pozdĺžny vlnovitý pohyb orgánov, ktorý zabezpečuje pohyb ich obsahu. Silnejšiu, než by bolo potrebné na trávenie.

"Prišiel som na to, keď som uvažoval, či náhodou všetko to, čo sa deje s krvou a vnútornosťami, nie je ani tak o trávení, ako skôr o prenose plynov v tele," hovorí H. Arthur Wood z Montanskej univerzity, ktorý pavúky pozoroval.

Výskumníci vstrekli do tiel morských pavúkov farbivo a pozorovali, ako po tele prúdi krv. Celkovo takto vykonali dvanásť pokusov, pričom ešte manipulovali s vnútornosťami, aby svoju hypotézu overili.

"Naše vnútornosti sa nachádzajú v jednej telesnej dutine. Na rozdiel od nás sa však vnútornosti morských pavúkov vetvia rôznymi smermi a niektoré časti siahajú až na koniec ich nôh," hovorí Wood. Podľa výskumníka tak vnútornosti pavúkov vypĺňajú ich telá podobne ako naša obehová sústava.

Zatiaľ však nie je jasné, prečo práve tráviaca sústava prebrala túto úlohu. Predpokladajú však, že by mohla morským pavúkom šetriť energiu.

Štúdiu publikovali v magazíne Current Biology.

DOI: 10.1016/j.cub.2017.05.062