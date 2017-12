Rozšírená realita a termokamera. Sedem funkcií, ktoré budú mať čoskoro všetky mobily

Kvalitnejšie fotoaparáty vyšliapu cestu pre mnohé moderné technológie.

11. júl 2017 o 11:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Máte pocit, že výrobcovia mobilov v posledných rokoch nič zaujímavé na trh neuviedli?

Redaktori magazínu Engadget pripravili prehľad technológií, ktoré sa zaručene tlačia do pripravovaných modelov.

1. Rozšírená realita

Pokémon Go môže byť iba vrcholom ľadovca. Herným trhákom sa stal vďaka rozšírenej realite.

Vývojári hľadajú najrôznejšie spôsoby, ktorými by mohli digitálny svet prepojiť s tým skutočným. Ako sa volajú kopce, ktoré vidíte z vyhliadky? I to vám dnes prezradí rozšírená realita v mobile.

(zdroj: PIXABAY/CC)

2. Dvojčipové fotoaparáty

Je to technológia, ktorá dokáže zvýšiť kvalitu fotografií a videí šikovným trikom.

Namiesto toho, aby musel výrobca siahnuť po väčších a citlivejších čipoch, obrazové dáta zozbiera dvojicou jednoduchších, z ktorých každý funguje so svojou optikou odlišne.

Ľudia odložili fotoaparáty do zásuviek a od svojich mobilov očakávajú stále kvalitnejšie snímky. Zatiaľ je jedinou známou cestou šikovná matematika, ktorá stojí nad viacerými snímačmi. Budeme sa s tým stretávať čoraz častejšie.

3. Lepšie objektívy

O tom, že ľudia pri mobiloch najväčšmi túžia po lepších fotografiách vypovedal už nejeden spotrebiteľský prieskum.

Lepšie šošovky sú cestou ku krajším snímkam, hoci by to bolo niekedy aj za cenu voliteľného príslušenstva, či väčšej hrúbky mobilu v mieste uloženia optiky.

Výrobcovia mobilov začali aktívne diskutovať s výrobcami optiky, aby konečne posunuli digitálnu fotografiu v mobiloch vpred. Zvučné mená do sveta mobilov prichádzajú čoraz mocnejšie.

(zdroj: PIXABAY/CC)

4. Optický zoom

Je to funkcia ktorú ma nejeden fotoaparát, avšak máloktorý mobil. Na trhu je obrovský potenciál pre firmy, ktorým sa podarí priniesť technológiu, ktorá by búrala doterajšie bariéry.

Šosovky ktoré menia svoj tvar, nanomateriály ktoré zasahujú do toku svetla - to všetko sú príležitosti pre to, aby výrobcovia mobilov dokázali na seba strhnúť pozornosť.

5. Nahrávky vo vysokom rozlíšení

Nie je tomu dávno, čo všetci počítali megapixely pri fotografiách a rovnaký trend začína byť citeľný aj pri nahrávaní videa.

Do popredia sa dostávajú štandardy s vysokým rozlíšením a práve logo 4K či Ultra Hight-Definition (UHD) môžu byť hybnou silou, ktorá pri výbere mobilu u spotrebiteľov rozhodne o tom, či dajú prednosť jednému či druhému modelu. Tu však ide hlavne o výkon grafických čipov a prístup k úložisku.

(zdroj: PIXABAY/CC)

6. Termovízia

Čo oko nevidí, mobil dokáže zaznamenať s presnosťou. Na nočné videnie zatiaľ nečakajte, pretože reč je o termovízii. Objavila sa v prvých mobiloch pre stavebníkov a elektrikárov, siahajú po nej aj poľovníci.

Z termovízie, ktorá sa na trh dostane do štandardnej výbavy mobilov sa môže stať kratochvíľa pre všetkých zvedavcov. Málokto dnes dokáže odhadnúť, aké aplikácie sa vyroja v repozitároch pre využitie technológie.

7. Priestorové video

Ľahko nasnímate otáčaním telefónu 360 stupňovú panorámu. Oveľa náročnejšie je, ak chcete dosiahnuť rovnaký výsledok pri natáčaní videa.

V súvislosti s virtuálnou realitou by nejednej firme prospelo, ak by ľudia mohli takéto videá natáčať bežným mobilom. Môžeme preto očakávať, že táto funkcia môže už čochvíľa hrať dôležitú úlohu na trhu.

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny na 360 stupňové kamery v našej službe Recenzie.Sme.sk.