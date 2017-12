Počítače sa naučili určiť diagnózu lepšie ako skúsení kardiológovia

Z krátkeho merania s presnosťou vyčítajú dáta, ktoré hľadajú lekári v záznamoch dlhodobého monitoringu.

10. júl 2017 o 12:36 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to tradičný diagnostický postup v kardiológii. Ak pri vážnom podozrení ECG neodhalí pri viacerých meraniach v ambulancii na grafoch známky arytmie, na rad prichádza celodenná diagnostika s mobilným zariadením, ktoré pacient nosí pri všetkých aktivitách so sebou. Tá môže niekedy trvať i dva týždne.

Vývojárom sa však podľa webu Engadget podarilo vytrénovať neurónovú sieť, ktorá dokáže z merania v ambulancii vyčítať až 14 anomálií týkajúcich sa srdečného rytmu. Využili pri tom dáta práve z takýchto dlhodobých meraní.

Algoritmy v neurónovej sieti analyzovali kompletné priebehy meraní, aby v jemných náznakoch odhalili nezhody, ktoré diagnostik z krátkeho záznamu vyčítať nedokáže.

Štúdia, pri ktorej šestica uznávaných kardiológov hodnotila ECG grafy po boku neurónovej siete ukázala, že počítačový systém je mimoriadne schopný odhaliť najmenšie náznaky arytmií, pričom správne určí aj ich typ. V mnohých prípadoch je šikovnejší a presnejší ako skúsení lekári.

Vďaka tomu by už pacienti dlhodobý monitoring mohli podstupovať iba v mimoriadnych prípadoch. Technológia by sa navyše mohla stať súčasťou nových zariadení, ktoré by mohli dohliadať na pacientov so srdcovými ochoreniami.