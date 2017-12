Žiadne heslá, žiadna biometria - zariadenia svojho majiteľa spoznajú podľa správania

Technológie, ktoré sledujú vaše správanie môžu raz nahradiť heslá aj biometriu.

10. júl 2017 o 11:42 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Heslá používame pre prístup k e-mailom, identifikovať sa musíme pri prístupe k bankovému účtu a iné to nie je ani na sociálnych sieťach či v diskusiách pod článkami. Bezpečnostní analytici spočítali, že v priemernom počítači nájdeme 27 prístupových hesiel k rôznym službám.

Zapamätať si všetky nie je jednoduché a pravidelná zmena so zachovaním bezpečnostných pravidiel už vôbec neprichádza do úvahy. Preto sa do popredia dostáva jednoduchá biometria, ktorá je štítom pre ochranu uložených identít. Odtlačok prsta, obrázok dúhovky či snímanie tváre vnášajú do sveta mobilov bezpečnosť a jednoduchosť.

Vedci však očakávajú nástup technológií, ktoré zaistia viac ako 10-násobné zvýšenie bezpečnosti v porovnaní s tradičnou biometriou. Chcú pri tom využiť senzory v náramkoch, hodinkách a mobiloch, ktoré hodnotia správanie a návyky používateľa.

Ak vložíte dvom rôznym ľuďom do vrecka mobil so softvérom, ktorý vyhodnocuje pomocou akcelerometra pohyb, poľahky ich dokážete odlíšiť. Zdokumentoval to podľa magazínu CBS News pri svojich experimentoch profesor Vishal Patel z Rutgerskej university. Každý z nás má odlišnú dĺžku kroku, rytmus chôdze ale i charakter pohybu.

Iné štúdie hodnotili spôsob, akým používame vstupné zariadenia počítačov a mobilov. Odlišný rytmus písania na fyzickej a virtuálnej klávesnici, špecifické návyky pri pohybe myšou, či obyčajné rolovanie obsahu na obrazovke môžu prezradiť viac ako sme ochotní pripustiť.

Iné senzory zasa umožňujú pomocou rádiových vĺn presne reprodukovať srdečnú odozvu používateľa. Ak sa vyhodnotí signál, ktorý bežne slúži pre prenos WiFi, bluetooth či mobilných dát, môže vo svojom odraze niesť dáta, ktoré sa týkajú tela samotného používateľa.

Výskumom sa zaoberajú univerzity, téma zaujíma Google a Microsoft, veľa do výskumu prostredníctvom partnerov investuje aj DARPA. Všetci sú presvedčení o tom, že musí existovať náhrada za heslá, ktorá bude dostatočne spoľahlivá.

Budúcnosť vidia v syntéze dát, ktoré zariadenia zozbierajú prostredníctvom rôznych senzorov. Tie dokážu vytvoriť profil, ktorý nemožno sfalšovať ani oklamať. Neraz bez toho, aby zasiahli do súkromia používateľa.

Hoci nápadov a odskúšaných systémov je veľa, výrobcovia hardvéru sa budú musieť najprv popasovať s najväčšou výzvou. Je ňou energetika technológií - dnešné zariadenia majú príliš veľkú spotrebu a malé batérie na to, aby boli pripravené nepretržite identitu používateľa sledovať, ladiť, aktualizovať a kontrolovať.