Google má skicár pre virtuálnu realitu. Modelovať môže každý

Kresliť rukami priamo vo virtuálnej realite - to je nová stratégia kreslenia.

7. júl 2017 o 11:18 Milan Gigel

MOUTAIN VIEW, BRATISLAVA. Poznáte to z Windows. Otvoríte si Skicár a myšou načmárate obrázok, ktorý sa viac alebo menej ponáša na umelecký zámer. Niekto v ňom dokáže zázraky, iní v ňom čmárajú ako deti.

Google teraz prichádza s podobným projektom, určený je však pre tých, ktorí s pomocou headsetu prenikajú do sveta virtuálnej reality. Volá sa Block a snaží sa byť najjednoduchším nástrojom na tvorbu priestorového grafického obsahu.

Kým vývojári dosiaľ mysleli najmä na profesionálov, teraz by modelovacie nástroje chceli sprístupniť čo najširšej verejnosti. Najľahšie by sa to malo podariť práve s využitím virtuálnej reality.

Nová aplikácia prichádza podľa magazínu Digital Trends so sadou nástrojov, ktoré sa priamo vo virtuálnom svete ovládajú pomocou rúk. Ľudia si tak môžu nakresliť predmety, okolo ktorých sa dokážu pohybovať.

Podstatou sú akési stavebnicové dielce a jednoduché modely, pri ktorých je možné meniť tvar, veľkosť či ich povrch.

Google, Microsoft i ďalší technologickí giganti v posledných rokoch investujú do virtuálnej a zmiešanej reality. Hoci hardvéru je v tejto chvíli dosť, obsah a technológie sú ešte len na začiatku.