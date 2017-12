Čas nemusí ísť jedným smerom, ukazuje nový pohľad na kvantovú teóriu

V bežnom živote vnímame tok času dopredu. Vo fyzikálnom svete sa ráta s oboma smermi.

7. júl 2017 o 11:38 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Albert Einstein mal s kvantovou teóriou problém. Popiera totiž mnohé z vecí, ktoré považujeme v našom za absolútne normálne.

Berieme ako samozrejmosť, že sa čas uberá jedným smerom, že príčina má následok.

Problém však je, že vo fyzikálnych rovniciach to neplatí: tie fungujú oboma smermi.

Dvaja fyzici z Kanady a Spojených štátov si preto myslia, že kým sa nepreukáže, že čas putuje len jedným smerom, môžu sa určité merania častíc odzrkadliť do budúcnosti, ale aj retrokauzálne - do minulosti.

Matthew S. Leifer z Chapmanovej univerzity a Matthew F. Pusey z výskumného centra Perimeter Institute for Theoretical Physics v novej štúdii v odbornom magazíne Proceedings of the Royal Society A naznačujú, že retrokauzalita by mohla vysvetliť aj jav, ktorý Einstein nazval "strašidelné pôsobenie na diaľku".

Vplyv do minulosti

V kvantovom mikrosvete funguje zvláštny fenomén. Takzvané kvantové previazanie častíc spôsobuje, že častice sa môžu vzájomne ovplyvňovať nielen na obrovské vzdialenosti, ale tento prenos informácie sa deje prakticky okamžite.

Ak výskumník, napríklad, zmeria jednu časticu, jej náprotivok - nech by bol kdekoľvek inde v priestore - sa to okamžite dozvie a podľa toho nastaví.

Retrokauzalita by v tomto kontexte znamenala, že ak sa výskumník pozrie na časticu, ovplyvní vlastnosti aj v minulosti. Dokonca v čase ešte predtým, než sa samotný výskumník na tento krok odhodlá.