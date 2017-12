Asteroid dinosaurov vyhubil, žabám pomohol. Naštartoval ich evolúciu

Dnes žijúce žaby pochádzajú z troch rodokmeňov, ktoré prežili vymieranie.

4. júl 2017 o 18:07 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Veľké vymieranie, ktoré sa zrejme v dôsledku dopadu asteroidu odohralo pred vyše 66 miliónmi rokov na konci kriedy, zabilo tri štvrtiny všetkých živočíchov a rastlín na planéte.

Jedným z druhov, ktoré však dokázali túto katastrofu prečkať, boli žaby. Podľa najnovšieho výskumu až 88 percent zo všetkých dnes žijúcich druhov žiab, ktorých je vyše 6700, existuje práve vďaka tejto udalosti.

Americkí a čínski vedci analyzovali genetické údaje zo 44 rokokmeňov žiab. Zistili, že tieto obojživelníky pochádzajú iba z troch rodokmeňov, ktoré pokročili vpred práve v čase vymierania.

Štúdiu zverejnili v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Doteraz sa predpokladalo, že evolúcia žiab sa odohrala o 35 miliónov rokov skôr a nemala nič spoločné s vymieraním. Keď sa však vedci pozreli na ďalšie druhy, ktoré udalosť prežili, zistili, že aj v prípade žiab sa situácia opakuje.

Žaby sa vtedy mohli vyhnúť dopadu tak, že našli útočisko pod zemou. Následne im pomohlo, ako sa dokázali prispôsobiť novým podmienkam na povrchu. Keď sa po Zemi opäť začali šíriť rastliny, žaby to dokázali využiť a našli nové útočiská v stromoch.

Tie podľa vedcov predstavujú pre žaby ideálne prostredie, ktorý im poskytuje ochranu pred ich predátormi, ale zároveň aj dostatok hmyzu, ktorým sa môžu živiť.

