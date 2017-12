Apple chce iPhone 8 odomykať tvárou, použije 3D senzor

Senzor rozozná živú tvár od atrapy.

4. júl 2017 o 11:24 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Tvár namiesto prsta - to je nová biometrická stratégia, ktorú chystá Apple pre svoje iPhony. Snímanie odtlačkov, ktoré firma uviedla v roku 2013 na trh pod názvom Touch ID sa s novými, pripravovanými modelmi môže stať minulosťou.

Na prvom mieste je tvár samotná, ktorú by mal digitalizovať nový senzor s trojrozmerným snímaním. Očakáva sa od neho nielen to, že rozozná skutočnú tvár od fotografie alebo videa, ale aj to že bude vedieť identifikovať používateľa bez toho, aby musel zodvihnúť mobil zo stola a rukou ho namieriť na svoju tvár.

Podľa zákulisných informácií je technológia stále vo vývoji, jej prednosťou je však rýchlosť. Trvá iba niekoľko stoviek milisekúnd, kým čip zosníma tvár a vyhodnotí jej biometrické body. Tých je oveľa viac ako pri odtlačkoch, čo má zaistiť vyššiu bezpečnosť.

Apple sa chystá s biometriou previazať viac služieb a aplikácií ako doposiaľ. Firma dúfa, že sa jej v segmente mobilov podarí nastoliť bezpečnostný štandard, ktorý bude odolný voči doterajším trikom pre prekonanie identifikačných rutín.

Po boku tvárovej biometrie pracujú vývojári podľa denníka Economic Times i na biometrii, ktorá sa viaže na očnú dúhovku. Práve na ňu sa zameral Samsung pri svojich posledných modeloch. Ukázalo sa však, že podobu v ktorej ju firma uviedla na trh možno jednoducho prekonať - stačí dostatočne detailná fotografia.

Apple sa pripravuje na výročné uvedenie iPhonu, ktorý by sa mal stať ikonou inovácií a technologických trendov. Akú finálnu podobu bude bezpečnostný modul mať zatiaľ nie je známe. Isté však je, že odborná verejnosť je vo veľkých očakávaniach a čaká výrazne prémiový model, ktorý otvorí novú éru mobility. Nie nadarmo sa hovorí o vývoji špeciálneho čipu pre umelú inteligenciu, ktorý má novým, svojským spôsobom riešiť nové úlohy.