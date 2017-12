Pokuta až 50 miliónov eur. Nemecko môže trestať Facebook či Google

Nemecké úrady schválili miliónové pokuty pre sociálne siete.

3. júl 2017 o 12:14 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Päť miliónov eur za pochybenie, 50 miliónov eur za nedbalosť.

To je rozsah pokút, ktorým budú čeliť prevádzkovatelia sociálnych sietí v Nemecku. Od októbra vstupuje v krajine do platnosti nová legislatíva, ktorá chce zosúladiť morálku na internete so skutočným životom.

Internetové firmy si budú musieť plniť sľuby, ktoré dali úradom. Očakáva sa od nich, že do 24 hodín vymažú používateľský obsah, ktorý im bol nahlásený ako závadný. Týždennú dodatočnú lehotu získajú vtedy, ak nie je možné jednoznačne posúdiť, či príspevok je v rozpore so zákonmi, alebo nie.

Facebook, Twitter a Google sa podľa magazínu The Verge k lehotám a pravidlám zaviazali nemeckej vláde už v roku 2015. Analýza, ktorú ministerstvo spravodlivosti uskutočnilo v minulom roku, však ukázala, že firmy si za svojimi sľubmi nestoja. Hlásenia zostávajú dlho bez odozvy, lebo ich moderátori nestíhajú spracovať.

Vláda chce, aby prevádzkovatelia služieb prestali tolerovať obsah, ktorý obsahuje falošné správy, extrémizmus, či islamistickú propagandu a podnecovanie k terorizmu.

Chrániť chcú nielen spoločenské nálady, ale aj postoje ľudí k dianiu v krajine či pri ich rozhodovaní vo voľbách. Európsky Parlament chystá podobnú legislatívu pre celú EÚ, hoci sa objavujú hlasy kritikov, že takéto pravidlá môžu viesť k nepredvídateľnej online cenzúre.