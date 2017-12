Platobná karta, vodováha aj teplomer. Telefóny nahradili tucet zariadení

Smartfóny sú všestranní pomocníci.

30. jún 2017 o 12:09 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Kde máte svoj walkman, zápisník s adresami alebo automapu? Možno práve tam, kde skončil váš okenný teplomer. Redaktori magazínu CNBC zostavili prehľad miest, kde mobily víťazia nad svojimi predchodcami.

1. Vreckový prehrávač

Mobil dokáže prehrávať hudbu, mobil si poradí aj s videami. Hoci sa žiadny z nich nedokáže pochváliť takou dobrou energetikou ako majú vreckové MP3 prehrávače, telefóny predsa len prevzali štafetu. Ich prednosťou je, že ich máme stále vo vrecku a cez internet dokážu pristúpiť k hudbe na požiadanie. A ak príde na vysielanie rádií, telefón nezaostáva.

2. Kalkulačka

Každá kalkulačka je vďaka fyzickým tlačidlám a dobre čitateľnému displeju pohodlnejšia ako dotykový displej mobilu, takže sa netreba báť z toho, že by zmizla z pracovných stolov. Členovia domácností a študenti však nemerajú výkony, ale zaujíma ich výsledok. Mobil je tou najrýchlejšou cestou k výpočtom.

3. Vodováha

Na čo je v domácnosti vodováha, ak v nej nebýva remeselník? To zistíte vo chvíli, keď prinesiete domov novú chladničku alebo práčku. Treba na nich nastaviť nožičky tak, aby boli stroje vo váhe. Aj tu pomôže mobil. Stačí nahodiť appku a zvyšok už zamerajú senzory. S kompasom to tiež nie je iné, hoci záhradkári veľmi dobre vedia, ktorá strana je v ich záhradke ktorá.

4. Platobná karta

Mobil síce nenapcháte do bankomatu, aby ste z neho vytiahli hotovosť, na mnohých miestach ním však môžete zaplatiť. Hoci by ste mali dva tucty kariet, nie je potrebné plniť nimi peňaženku. Platobných systémov je mnoho, každý z nich je pripravený pojať karty rôznych bánk. Veď i kartové spoločnosti pracujú na tom, aby riešili transakcie a nemrhali čas výrobou plastových kartičiek s čipmi.

5. Vreckový hotspot

Určite si spomeniete na éru vreckových hotspotov. Vsuniete SIMku do malej škatuľky, a tá sa cez WiFi podelí o pripojenie s notebookom, tabletom a ďalšou elektronikou. Dnes nepotrebujete žiadnu špeciálnu výbavu, všetko je v mobile samotnom. Stačí spustiť zdieľanie pripojenia.

6. Zápisník

Nákupný zoznam, telefónne čísla či zoznam úloh ktoré treba dnes stihnúť. Čo sme nosili na papierikoch vo vreckách, to je dnes v telefónoch. Kde sú staré časy vreckových organizátorov od Casia, či plánovacích zošitkov najrôznejších druhov?

7. Počítače

Veľa vecí sa dá skontrolovať alebo zariadiť z mobilu bez toho, aby bolo potrebné nosiť so sebou notebook. Pre mnohých sa stal notebook iba príležitostným pomocníkom v teréne, hoci ešte pred rokmi bez neho nevykročili cez dvere domova či kancelárie von.

8. Knihy

Papierové knihy sú fajn - zabavia a znesú všetko. Nové tituly však mnohí čítajú výhradne na displejoch svojich mobilov, alebo elektronických čítačiek. A ak k tomu pripočítame audioknihy, tie papierové predsa len museli trocha ustúpiť moderným technológiám.

9. Teplomery

Málokto už pozerá na okenný rám s teplomerom, aby odhadol ako sa má obliecť. Jediný pohľad na displej mobilu prezradí nielen to ako je vonku v tejto chvíli, ale aj ako bude počas dňa. A ak sa presuniete z jedného kúta kraja do druhého, i mobil to spozná.

10. Mapy

Mapy v mobile majú pred atlasmi a skladačkami veľkú výhodu. Ukážu vám prstom na miesto kde ste, a povedia vám ktorým smerom sa máte vydať, aby ste sa dostali do cieľa. Mnohí už možno aj zabudli na to, ako sa papierová mapa používa.

11. Budíky

Budík na nočnom stolíku a ranné pípanie - čo bolo štandardom minulých desaťročí, to odchádza do zabudnutia. Mobil vie každý deň budiť v inom čase a ak si prehliadnete aplikácie, nájdete aj také ktoré berú ohľad na okolnosti - vytiahnu vás z postele pred nečakanou zápchou na ceste, či po výdatnom snežení aby ste prišli do práce včas.

12. Fotoaparáty

Kompakt vo vrecku a mobil v druhom? To sa už jednoducho nenosí. Ak čosi odfotíte, pekne sa vám všetko poupratuje, roztriedi, popíše, nazdieľa a možno aj upraví k lepšiemu. Ak by výrobcovia fotoaparátov nezaostali v zmenšovaní a nafukovaní displejov, možno by sa ešte nejaký čas udržali v rukách más, ktoré ich pustili k vode.