Prvá slovenská družica vo vesmíre funguje výborne

Slovenská republika je 78. krajinou, ktorá vypustila do vesmíru vlastnú družicu.

30. jún 2017 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Prvá slovenská družica skCUBE počas prvého týždňa od vypustenia do vesmíru funguje na 100 percent. Okolo Zeme obieha vo vzdialenosti viac ako 500 kilometrov rýchlosťou 7,8 km/s a jej systémy sú v poriadku a fungujú.

Slovenská republika je 78. krajinou, ktorá vlastnými silami postavila a vypustila do vesmíru vlastnú družicu. V piatok o tom na konferencii v Bratislave informoval podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakub Kapuš.

Slovenská družica skCUBE odštartovala do vesmíru 23. júna o 5.59 h stredoeurópskeho letného času a to na vrchu indickej rakety.

Signál zachytili v Rusku

Približne 20 minút po štarte bola skCUBE oddelená od nosného stupňa raketového nosiča, čím sa začala jej kozmická misia. Po ďalších 30 minútach otvorila svoje komunikačné antény a začala posielať z vesmíru prvé signály. "

Už počas prvého obletu Zeme zachytil signály z družice ako prvý rádioamatér Dmitrij Paškov z Moskvy. Tím sa túto správu dozvedel z jeho emailu," povedal Kapuš.

Prvý prelet skCUBE v dosahu komunikačných antén na Slovensku sa uskutočnil o hodinu a pol neskôr.

Družici trvá jeden oblet Zeme približne hodinu a pol. Jednotlivé systémy družice ako napríklad palubný počítač, gyroskop, palubné magnetometre či komunikačný systém pracujú podľa výskumníkov výborne.

Práca na niekoľko rokov

Ako dlho bude skCUBE okolo Zeme krúžiť, sa nedá presne určiť vzhľadom na náročné podmienky vo vesmíre. Autori projektu dúfajú, že to bude čo najdlhšie, vzhľadom na uskutočnené testy by to mohli byť približne dva roky.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa tím, ktorý má na starosti riadenie letovej prevádzky satelitu, bude venovať hlbšej analýze dát a postupne začne spúšťať ďalšie palubné experimenty. O ďalšom postupe bude informovať na webových stránkach projektu skcube.sk.

Podľa Kapuša už teraz získali z družice také množstvo údajov, s ktorými môžu pracovať ešte niekoľko rokov.