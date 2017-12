Hodinky pre diabetikov sú ako elektronický komár. Pijú krv

Šikovný senzor na zápästí dokáže robiť odbery drobných vzoriek krvi bez toho, aby sa na to museli pacienti sústrediť.

28. jún 2017 o 13:22 Milan Gigel

CALGARY, BRATISLAVA. Je to ako drobné bodnutie komárom. Tenučká ihla naruší kapiláru v koži, aby sa z nej uvoľnila drobná kvapôčka krvi. Citlivý senzor následne zmeria úroveň glukózy v krvi, aby odovzdal informácie do mobilu so špecializovanou aplikáciou.

E-mosquito je projekt, na ktorom tím akademikov z univerzity v Calgary pracuje od roku 2007. Určený je pre diabetikov, ktorý by v budúcnosti nemuseli byť odkázaní na odoberanie vzoriek krvi z prstov, aby si meracím prístrojom svoju krv prekontrolovali.

Všetko má uskutočniť podľa rozpisu či spontánneho plánu zariadenie, ktoré má podobu hodiniek na zápästí. Vývojárom sa podarilo v priebehu rokov dosiahnuť miniaturizáciu, vďaka ktorej by sa raz táto zdravotná pomôcka mohla dostať do predaja.

Systém podľa magazínu Digital Trends pozostáva z dvoch častí - hodiniek samotných a vymeniteľnej kartuše, ktorá obsahuje dvojicu ihiel s testovacími pásikmi. Ihly sú upevnené na nosičoch zo zliatiny, ktorá má tvarovú pamäť. Zahriatie spôsobí, že ihla prenikne do pokožky bez toho, aby ju musel dať do pohybu objemný mechanizmus.

Pomôcka by sa mohla stať oporou pre pacientov, ale aj meracím zariadením, ktoré bude zbierať informácie pre ošetrujúcich lekárov. Odhaduje sa, že cukrovkou trpí na svete 371 miliónov ľudí, ktorí sú odkázaní na invazívne merania glukózy v krvi.