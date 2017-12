Volvo má problém s kengurami. Nedokáže ich rozoznať

Systému na rozpoznávanie zvierat robí problém atypický pohyb kengúr.

28. jún 2017 o 15:04 Martin Vonšák

Autonómne autá spoločnosti Volvo majú v Austrálii problém. Nedokážu na ceste rozpoznať kengury.

Modely S90 a XC90 používajú systém na identifikovanie takých zvierat ako losy, soby či jelene. Na tie sú na cestách škandinávskych krajín vodiči zvyknutí.

Ťažkosti nastali, keď systém Large Animal Detection narazil na atypický pohyb kengúr.

Keď je totiž toto zviera vo vzduchu, systém určí jeho vzdialenosť ďalej, ako v skutočnosti je. Po dopade na zem je zase podľa systému bližšie, vysvetľuje pre ABC David Pickett z Volvo Australia.

Systém má ako referenčný bod nakonfigurovaný zemský povrch. Preto pohyb založený na skákaní tieto autá mätie.

Švédska automobilka, ktorú vlastní čínska spoločnosť Zhejiang Geely, už na riešení pracuje. Musí sa vysporiadať napríklad so skutočnosťou, že kengura, ktorá pri ceste len sedí, postáva a pohybuje sa, síce je len jedna, ale pre systém sú to rôzne elementy.

Kengury na austrálskych cestách podľa National Roads and Motorists´ Association figurujú vo viac ako 16 000 nehodách ročne. To tvorí približne 80 percent zo všetkých kolízií so zvieratami.