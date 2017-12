Hypotéza o deviatej planéte má trhlinu, objavené telesá do nej nezapadajú

Pozorovania zhlukov telies mohli ovplyvniť skreslenia.

29. jún 2017 o 13:46 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Začiatkom roka 2016 vedci oznámili, že mohli naraziť na novú planétu v ďalekých končinách našej slnečnej sústavy - v Kuiperovom páse.

Možnú existenciu planéty, ktorá by bola príliš ďaleko na priame pozorovanie, odvodili podľa pozorovania niekoľkých ľadových telies.

Analýza ďalších štyroch takýchto objektov, ktoré nedávno astronómovia z projektu Outer Solar System Origins Survey objavili, však tejto hypotéze môže podlomiť kolená.

Nič totižto nenaznačuje, že by telesá ovplyvňovala deviata planéta. Jej gravitácia by ich mala k sebe priblížiť tak, aby vytvorili zhluk. To sa však nestalo.

Pozorovania mohli ovplyvniť skreslenia

Astronóm Cory Shankman z Victorinej univerzity v Kanade a vedúci štúdie hovorí, že predošlé pozorovania telies v Kuiperovom páse nemali dobré podmienky. Museli sa vysporiadať so zníženou viditeľnosťou kvôli počasiu a ročným obdobiam.

Navyše, telesá v Kuiperovom páse, ktoré sú ďalej od galaktickej roviny, sa dajú pozorovať ľahšie. To podľa tímu vedcov môže viesť k tomu, že v niektorých oblastiach sa dá vidieť viac telies než inde, no v skutočnosti môžu byť rozmiestnené rovnomerne.

Práve fakt, že niektoré telesá v oblasti sa ľahšie pozorujú môže vyvolávať dojem, že sa zhlukujú do skupín, aké by vytvorila gravitácia deviatej planéty.

Scott Sheppard, jeden z prvých vedcov, ktorý navrhol existenciu deviatej planéty, však hovorí, že väčšina z novo objavených telies sa nachádza v takomto zhluku a jeho teória vždy predpokladala, že niektoré telesá do zhlukov jednoducho nezapadnú.

Nie všetci sú presvedčení

Astronómka Renu Malhotrová z Arizonskej univerzity podľa magazínu Nature hovorí, že skreslenia pozorovaní do určitej miery oslabujú hypotézu o deviatej planéte, aspoň v navrhovanej vzdialenosti a veľkosti. Zároveň však dodáva, že existenciu planéty ani definitívne nevyvracia.

Ani astronóm Mike Brown z Caltechu v Kalifornii nie je podľa magazínu Science presvedčený. "Vychádzajú z toho, že pozorovania sú úplne skreslené, čo je pravda. No potom zrazu spravia predpoklad, že aj všetci ostatní sú predpojatí," hovorí Brown.

Myslí si, že všetky skreslenia by sa z pohľadu všetkých pozorovaní mali nakoniec vyrovnať.

Zatiaľ astronómovia našli len veľmi malý počet telies, na ktoré by možná planéta mohla mať vplyv. Otázku, či sa v slnečnej sústave deviata planéta ozaj nachádza alebo nie, zodpovedajú až ďalšie pozorovania a ďalšie objavené telesá, na čom sa už podľa Malhotrovej pracuje.

