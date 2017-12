Mala by viac ako 500 metrov. Navrhujú najväčšiu veternú turbínu

Vedci sa pri návrhu inšpirovali palmami.

27. jún 2017 o 14:16 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Zatiaľ najväčšie veterné turbíny na svete pracujú pri britskom pobreží v energetickom parku Burbo Bank. Siahajú do výšky 195 metrov a vrtule majú 80-metrové listy.

Oproti návrhu šiestich inštitúcií pod vedením výskumníkov z Virgínskej univerzity však aj tie budú vyzerať ako trpaslíci.

Pripravujú totiž návrh turbíny, ktorá by bola ešte vyššia než Empire State Building v New Yorku.

Rátajú s výškou 500 metrov, pričom dĺžka listov vrtule by mala dosiahnuť 200 metrov.

Dôvod na to je prozaický - väčšie je lepšie.

Výhody veľkosti

Vo väčších výškach je vietor silnejší a stálejší a podľa vedúceho projektu Erica Lotha sa dá s vyššou konštrukciou zachytiť viac energie.

Vyššia konštrukcia tiež umožňuje použiť dlhšie listy a tie zase efektívnejšie zachytávajú vietor. Výkon turbíny je totiž úmerný kruhovej oblasti, ktorú pokryje vrtuľa.

Pri vyšších turbínach by sa znížili nielen náklady, ale aj minimálna rýchlosť vetra, pri ktorej by turbína začala generovať energiu.

Lothov tím verí, že ak s návrhom uspejú, ich turbína by bola desaťkrát výkonnejšia než súčasné, a to napriek tomu, že počet listov zmenšia z tradičných troch na dva. Pomôže im v tom pokročilý aerodynamický systém.

Inšpirácia v prírode

Chcú použiť princíp, ktorý sa osvedčil palmám. Ich kmene sa pod vplyvom silného vetra dokážu prehnúť a po vzore palmových listov budú meniť svoj tvar aj listy vrtule.

Bola by to výhoda, pretože návrh turbíny ráta s jej umiestnením vyše 80 kilometrov od pobrežia.

Dva listy namiesto troch stlačia náklady. Turbíny tiež plánujú otočiť tak, aby sa ohýbali smerom od stožiaru, nemusia byť také pevné a pri výrobe sa použije menej materiálu. Takto už nehrozí, aby sa prehli a vrazili do stožiara a zničili celú turbínu.

Napriek výhodám takéhoto návrhu musia výskumníci čeliť mnohým problémom. Musia nájsť spôsob ako postaviť tak vysoký stožiar a listy.

Lothov tím teraz pracuje na malom prototype s priemerom dva metre, na budúci rok chcú prísť už s 20 metrovým prototypom.

Návrhy využiť silné vetry z vyšších výšok sa objavili aj v minulosti. Podľa jednej analýzy by vetry do výšky 400 metrov dokázali poskytnúť do 400 terawatov energie, pričom tie vo vyšších výškach by dokázali poskytnúť až 1800 terawattov.

Niektoré rátajú s veľkými šarkanmi, iné zase s héliovým nosným balónom. Energiu by na zem prenášali jediným káblom.