Dva dni poháňali rádio iba ľudským potom

Technológia bez bateriek príde veľmi rýchlo v blízkej budúcnosti.

27. jún 2017 o 11:23 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Pri každej fyzickej námahe sa vám zo svalov uvoľňuje spolu s potom aj látka, ktorá by v budúcnosti mohla poháňať prenosné rádiá či náramky na monitorovanie zdravia.

Vedcom sa teraz podarilo ľudským potom poháňať rádio až dva dni, čo je desaťkrát dlhšie ako predošlé pokusy. Znamená to, že ak by ste si išli zabehať, mohli by ste si zatiaľ nabíjať akékoľvek mobilné zariadenie.

Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise Energy and Environmental Science.

Technológia funguje na princípe známych náplastí, ktoré si priložíte na telo. Namiesto bežnej baterky v sebe majú biopalivový článok, ktorý obsahuje enzýmy, čo poháňa práve pot obsahujúci kyselinu mliečnu.

"Najvzrušujúcejším využitím tejto technológie sú nositeľné senzory, ktoré môžu monitorovať zdravotný stav. Pot by vytváral dostatok energie na Bluetooth pripojenie a výsledky by ste čítali priamo zo smartfónu," vysvetlila pre magazín New Scientist Mirella Di Lorenzová z britskej univerzity v Bathe.

Obsah kyseliny mliečnej v pote dokáže prezradiť ako efektívne ľuďom fungujú svaly. Okrem monitorovania zdravia by tak náplasť mohla športovcom poskytovať aj údaje o výkonnosti.

Spolu s kyselinou mliečnou sa do potu vylučuje aj glukóza, neinvazívna náplasť by tak mohla pomôcť aj diabetikom pri sledovaní hladín cukru.

"Takéto prístroje prídu veľmi rýchlo v blízkej budúcnosti," dodala Di Lorenzová.

DOI: 10.1039/C7EE00865A