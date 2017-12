Smartfón vás robí hlúpejšími. Stačí, že je poruke

Mozog sa podvedome snaží nezobrať telefón do ruky.

26. jún 2017 o 14:42 Renáta Zelná

AUSTIN, BRATISLAVA. Smartfón máte takmer stále pri sebe. Jeho prítomnosť však môže škodiť vášmu mozgu.

Doslova ho oberá o pozornosť, ktorú by inak venoval sústredeniu a premýšľaniu nad rozrobenou činnosťou.

Naznačuje to nový výskum z Texaskej univerzity v Austine, ktorý publikovali vo vedeckom časopise Journal of the Association for Consumer Research.

Negatívne účinky telefónu na mozog

Vedci sledovali 800 používateľov telefónov. Na počítači ich nechali vyplniť sériu testov, ktoré merali práve ich kognitívne schopnosti.

Vyplniť test nebolo ťažké, aspoň nie pre ľudí, ktorí mali telefón vo vedľajšej miestnosti.