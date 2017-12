Musk a Hawking sa zhodli, ako musí vyzerať budúcnosť ľudstva

Opustiť našu planétu. Jeden hovorí o Mesiaci, druhý rovno o Marse.

23. jún 2017 o 13:17 Tomáš Prokopčák

Ľudskému druhu hrozí vyhynutie. A je úplne jedno, či dôvodom bude klimatická zmena, prírodná katastrofa, dopad vesmírneho telesa alebo globálna vojna.

Ak chceme prežiť, máme iba jedinú nádej: opustiť našu rodnú planétu a stať sa medziplanetárnym druhom. Zhodne to tvrdia fyzik Stephen Hawking aj technologický vizionár Elon Musk.

Kým však Hawking hovorí najskôr o základní na Mesiaci, Musk plánuje misie rovno na Mars. Ako by to vyzeralo? Koľko to bude stáť? A mohli by si to dovoliť aj bežní ľudia? Vypočujte si podcast TECH_FM.

